Протест срещу скъпото паркиране обсади кметството в София

Днес, 17:20
Част от протестиращите се опитаха да влязат в сградата.
Недоволни от плановете за поскъпване и разширяване на зоните за платено паркиране в София започнаха щафетни протести. Първото блокиране беше насрочено за 15:00 часа на кръстовището пред УНСС в "Студентски град", а от 16:30 часа демонстранти се събраха и пред сградата на Столичната община.

Движението на автомобили по улица "Московска" в района на кметството бе спряно. Хората се опитаха да говорят на мегафони, но протестът съвпадна с биене на камбаните. След скандиранията пред Столична община част от групата пое по ул. "Г.С. Раковски", протестиращи останаха и пред общината. Полицията охранява периметъра.

Вълна от недоволство се надигна, след като бяха обявени новите цени за паркиране в синя и зелена зона, които трябва да влязат в сила от 5 януари следващата година. Много граждани са гневни заради "реформата", защото смятат, че няма да реши проблемите с недосгига на паркоместа, а само ще бръкне по-дълбоко в портфейлите на шофьорите. промените.  

От 5 януари паркирането в синя зона в София поскъпва двойно
От 5 януари 2026 г. платеното почасово паркиране в синя и зелена зона в София поскъпва двойно. Час паркиране в Синя зона ще струва 2 евро на час, цената за паркиране в зелена зона става 1 евро на час. Променя се работното време на зоните.
СЕГА
13 Ноем. 2025

Протестите ще продължат и в следващите дни. В събота от 12:00 часа е планирано блокиране на моста „Чавдар“ в столичния квартал "Суха река", а в неделя от 13:00 часа – ново събиране пред Столичната община за хората, които не могат да присъстват в работен ден.

Терзиев оправда скъпата синя зона с връщане на парите за кварталите
За първи път се прави директна връзка между това какво плащат хората за синя и зелена зона и къде отиват парите. Те ще се връщат към районите, а това означава по-добри улици, по-добро осветление. Информацията ще е публична и гражданите ще виждат какво ще се прави с парите им".
СЕГА
16 Ноем. 2025

РАЗГРАНИЧАВАНЕ

Междувременно районните кметове, в чиито квартали се разширява Зелена зона, се опитват да минимализират негативите чрез обещания да се изпълняват програми за развитие на инфраструктурата и разяснения кой и как е предложил и гласувал решението. Появиха се и множеството публикации в социалната мрежа "Фейсбук" със сравнения на цени на платеното локално паркиране в София и в други европейски столици и градове със значително по-ниски тарифи. 

 

Ключови думи:

паркиране, синя и зелена зона

