Скъпото платено паркиране в София стигна до съда

Двойното поскъпване и огромното разрастване на зоните за платено паркиране в София стигнаха до съда. Първият иск срещу промените е внесен от лидера на гражданска платформа Изправи се.БГ и бивш омбудсман Мая Манолова. Ще има искове и от други заинтересовани страни, тепърва се чака позиция и на областния управител на София.

Внесеният от Манолова иск е придружен от две петиции и две подписки, подкрепени от общо 3539 граждани. От Изправи се.БГ изтъкват пред Административния съд-София град, че промените са приети без задължителните при значими теми обществени обсъждания и са били обект единствено на писмени консултации. При тези консултации 80% от становищата са отрицателни и въпреки това мнението на хората не е зачетено. Голяма част от промените, касаещи функционирането на зоните, са били формулирани в последния момент и хората изобщо не са били запознати с тях. От екипа на Манолова изтъкват и липсата на финансова обосновка за промените - във внесените в СОС два доклада по темата няма посочени данни за приходи и разходи при платеното паркиране, оценката на въздействието също е формална. От Изправи се.БГ считат, че е нарушен и закона за въвеждане на еврото заради липсата на обосновка на промените с икономически фактори. В докладите все пак се съдържаше обосновка - натрупаната инфлация и липсата на актуализация на цените от 2012 г.

На същата позиция са и от ДПС-Ново начало. Лидерът му Делян Пеевски също обяви, че партията ще атакува промените по съдебен път. Вече по темата се самосезира Комисията за защита на потребителите заради съмненията, че има достатъчно обосновка на поскъпването броени седмици преди въвеждане на еврото. Както “Сега” писа, вдигането на цените и разрастването на зоните породи редица граждански протести, като протестиращите се надяват и областният управител на София град да се намеси и да върне наредбата за повторно разглеждане. Крайният срок за това изтича тази седмица.