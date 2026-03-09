Протест на пощенските служители забави изплащането на пенсиите

БГНЕС От близо 7000 работещи в „Български пощи“, 5100 са на минимална заплата, казват синдикатите.

Служители на "Български пощи" излязоха на протест в няколко града с искане за по-добро заплащане на труда им. Недоволство има в София, Перник, Кюстендил, Русе, Варна. В столицата протестът, организиран от КНСБ, се се провежда пред Пощенска станция 6 до Руски паметник, информира БГНЕС. Това се случва в деня, в който започна изплащането на пенсиите. Затова изплащането се забави сутринта.

От близо 7000 работещи в "Български пощи", 5100 са на минимална заплата, каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов във Варна, цитиран от БТА .

Протестиращите настояват за 5 процента увеличение, както са били дадени на бюджетните предприятия, със задна дата от 1 януари, които да бъдат заложени сега в удължителния закон за държавен бюджет.