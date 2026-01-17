Медия без
Промените за втората пенсия влизат в тристранката

Ключовият законопроект трябва да осигури по-добра доходност на спестяванията ни

Днес, 08:02
Голямата реформа във втората пенсия ще се обсъжда в последните дни на редовното правителство.
Въпреки че Народното събрание е пред разпускане за извънредни парламентарни избори, управляващите започват процедурата по приемане на едни от най-важните промени за допълнителните пенсии на последните години. Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава за законопроекта на финансовото министерство за въвеждане на мултифондове във втория и третия стълб на пенсионната система. Това означава, че ще има време промените в Кодекса за социално осигуряване да минат през Министерския съвет и да влязат в парламента, но едва ли ще бъдат окончателно приети.

Промените за пръв път ще позволят на осигурените във втория стълб и третия стълб да избират колко рисково да се управляват спестяванията им в частните фондове с цел постигане на по-висока доходност. Друга съществена част от проектозакона засяга таксите, които пенсионните дружества събират и които през годините са извор и на недоволство, и на политически атаки срещу частните пенсионни дружества.

За целта частните пенсионни дружества ще създадат подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен. Парите в динамичния ще се инвестират най-рисково - относителният дял на инвестициите в инструменти с променлив доход ще бъде до 90%. Това обаче означава и потенциал за най-висока доходност, като този фонд е идеален за хората под 50 г., тъй като при тях ще има достатъчно време да се неутрализират евентуални колебания на пазара. В балансирания фонд до 55% от парите ще се инвестират по-рисково, като той е подходящ за хората, навършили 50 г., на които им остават повече от 3 г. до пенсионна възраст. В консервативния фонд само до 25% от средствата ще се инвестират рисково, като в него задължително ще се прехвърлят хората, на които им остават по-малко от 3 г. до възраст за пенсиониране. 

Какви ще са новите такси след промените - една от болните теми на сегашните осигурени?

- сега дружествата събират 3,75% удръжка от всяка внесена осигуровка, а законопроектът предвижда тази такса да се намали на 3,59 на сто от 2027 г. и да продължи да намалява, докато достигне 2,10 на сто от 2036 г.;

- другата такса е до 0,75 на сто годишно инвестиционна такса. Тя се разделя на две - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Първият компонент ще е върху стойността на нетните активи и също ще намалява плавно в рамките на 10 г., докато процентът върху постигнатата доходност обратно - ще се увеличава. Така през 2027 г. таксата за балансиран подфонд в универсален фонд ще е до 0,65 на сто годишно от нетните активи и до 1 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. През 2036 г. ще е до 0,38 на сто годишно от нетните активи и до 3,25 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата. При динамичните подфондове таксата върху доходността ще е по-висока, а в консервативните няма да я има.

