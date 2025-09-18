ПП принуди Пеевски да влезе пеш в парламента

"Ще има държава с главно Д, колеги! Приключихме !", крещеше Пеевски на влизане в парламента. Той каза и няколко изключително вулгарни обиди към Асен Василев и Кирил Петков и нареди Найо Тицин да си търси нова работа.

Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати между депутатите в пленарната зала.

Рано днес от ПП обявиха с постове в социалните мрежи, че са блокирали входовете към служебния паркинг на парламента, така че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски да не могат да влязат директно с колите и охраната си.

Към 9 часа Делян Пеевски, охраняван плътно от депутатите от ДПС-НН и бодигардове, влезе пеш през служебния вход, като му се наложи да върви няколко метра по тротоара на "Дондуков". Обичайно той влиза с кола във вътрешния двор на парламента. Като се разминаваше с депутатите от ПП, които блокираха входа, отправи гневни реплики, от които се чу само: "Разберете, ще има държава с главно д, колеги! Приключихте". След това Асен Василев каза, че са много доволни, че Пеевски е извървял макар и само няколко метра пеш и "така може да разбере за проблемите на хората".

По-рано Лена Бориславова и Кирил Петков съобщиха в социалните мрежи за готвената блокада.

"Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!”, написа Лена Бориславова и допълни, че "това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам.-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев".

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа и Кирил Петков. Днес Софийският апелативен съд трябваше да разгледа жалбите на Коцев и Барбутов срещу отказа на градския съд да ги пусне от ареста. Ще се гледа обаче само делото на Барбутов, защото съдебният състав си направи отвод от това на Коцев, защото "се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия".

МВР е поставило бял автобус напречно на бул."Дондуков" до НС и от там не може да се минава.

24 часа преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

Решаващото гласуване ще е точно в 16:45 часа, а предварителните изчисления показват, че въпреки единството в редиците на опозицията, подкрепа на вота ще дадат максимум 105 депутати. За да е успешен, вотът на недоверие трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители.

ИНЦИДЕНТ

Полицай, охраняващ протеста, който се провежда в момента пред Народното събрание е починал, съобщи bTV. От МВР са потвърдили информацията пред телевизията. Все още не е ясна причината за инцидента. Откаран е с линейка от района на протеста и малко след това е починал в лечебно заведение.