Васил Терзиев подготвя почвата за по-скъпо паркиране

Кметът пусна онлайн анкета за цените на паркиране и възможността за разширяване на зоните

13 Септ. 2025Обновена
Това са границите на зоните, предложени от "Спаси София".
Столичният кмет Васил Терзиев даде знак, че общината ще поеме ръкавицата от "Спаси София" за вдигане на цените на платено паркиране в столицата. Терзиев пусна онлайн анкета, в която пита граждани и бизнес какви според тях са търпимите цени и следва ли да се обособява нова червена зона за паркиране. 

Анкетата е достъпна на следния адрес, като е анонимна. "Целта е чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София", изтъкват от екипа на Терзиев. От дизайна на въпросите става ясно, че по-скоро се очертава вдигане на цените на зоните. Анкетираните следва да дадат цена, при която биха се отказали да ползват зоната, като цените тръгват с 1 лв. нагоре над настоящата тарифа. Част от анкетата са и евентуални промени в работното време на зоната, както и необходимостта от допълнителното й разширяване. Проверяват се и нагласите за обособяване на по-скъпи места в зони за зареждане на търговските обекти, както и в зони, в които има недостиг на места. 

Както "Сега" писа, 1 лв. поскъпване на платеното паркиране спрямо сегашните нива предлага и "Спаси София". От партията настояват за въвеждане на червена зона в историческия център на София, която да бъде значително по-скъпа - 5 лв. платено паркиране на час. За тази зона се предлага и по-дълго работно време - от 9 до 21 часа. Като цяло "Спаси София" предлага работно време на останалите зони в работен ден от 9 до 20 часа - в момента зоните започват да работят половин час по-рано, в 8:30. 

Не е ясно от кога точно ще поскъпнат зоните, но посоката е ясна, а очакваните допълнителни приходи ще бъдат сериозни. От "Спаси София" настояха те да се харчат целево за изграждане на паркинги и ремонти на улици. Промяната в тарифите се налага и по технически причини - членството в еврозоната от 2026-а и превалутирането. "Спаси София" се опита да прокара тези предложения преди ваканцията, но докладите бяха изтеглени, след като не получиха зелена светлина по комисии с мотив "недостатъчно аргументи". Партията обяви, че е бламирана от икономическото мнозинство. Много е вероятно екипът на Терзиев да внесе предложенията с подкрепата на "Спаси София". 

Бившият екоминистър Юлиян Попов коментира критично анкетата:

 

