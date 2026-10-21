Полиция нахлу при любим кмет на Пеевски

Полицейска акция в Община Белица. Униформени са влезли в сградата около 8:00 часа тази сутрин, съобщи БНТ. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, а административното обслужване на гражданите е преустановено. Кметът Радослав Ревански също е в сградата на общината. Той е сред най-приближените кметове на Пеевски и прекарваше доста време в прословутия кабинет на лидера на ДПС в парламента. Първи за акцията днес съобщи всъщност Пеевски в парламента. На градския площад са се събрали жители на Белица, които изчакват края на операцията.
Очаквайте подробности.