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Полиция нахлу при любим кмет на Пеевски

Преглеждат се документи за обществени поръчки в община Белица

Днес, 11:33
Радослав Ревански е сред най-приближените кметове на Пеевски
Архив ЕПА/БГНЕС
Радослав Ревански е сред най-приближените кметове на Пеевски

Полицейска акция в Община Белица. Униформени са влезли в сградата около 8:00 часа тази сутрин, съобщи БНТ. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, а административното обслужване на гражданите е преустановено. Кметът Радослав Ревански също е в сградата на общината. Той е сред най-приближените кметове на Пеевски и прекарваше доста време в прословутия кабинет на лидера на ДПС в парламента. Първи за акцията днес съобщи всъщност Пеевски в парламента. На градския площад са се събрали жители на Белица, които изчакват края на операцията. 

Очаквайте подробности.

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