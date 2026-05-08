Под половината българи подкрепят Украйна в ЕС и санкции срещу Русия

По-малко от половината българи подкрепят налагането на санкции срещу Русия, преговори с Украйна за присъединяване към ЕС и финансирането на покупката на оръжие за Киев. Това сочат данни от проучване на "Евробарометър", представено днес от Европейската комисия и добре илюстриращо политическата ситуация у нас.

Против санкциите срещу Русия са 45 на сто от българите, при среден резултат 23% за целия Европейски съюз. Против преговорите с Украйна за присъединяване към ЕС са отново 45 на сто от сънародниците ни, срещу 36 процента от европейците. Почти същия процент са за - 43, но в Европа този процент е 57.

По въпроса с въоръжаването на Киев у нас против са 66 на сто (39% в ЕС), а подкрепа за предоставяне на оръжие изразяват 27 на сто (56 на сто в ЕС). Единствените теми, свързани с войната в Украйна, по която мнозинството от сънародниците ни се изказват положително, са предоставянето на хуманитарна помощ на украинците - 56%, и подслоняване на украински бежанци от войната - 63%. Средно за ЕС обаче тези проценти са значително по-високи - съответно 75 и 80.

Осигуряването на мир и стабилност е водещото желание на участниците в допитването (47% у нас и 44% в ЕС). Мнозинството (56 на сто в България и 41 на сто от останалите в ЕС) очаква следващият европейски бюджет да бъде насочен основно към осигуряването на работа, социални грижи и здравеопазване. Над половината българи (52 процента) и 36 процента от европейците посочват поскъпването като основен проблем пред тяхната страна в момента. За 70 на сто от българите и за 60 на сто от останалите националната икономическа обстановка е лоша, но повечето (56 на сто у нас и 75 на сто в Европа) казват, че конкретно тяхното семейство няма финансови затруднения.

Сходно е доверието към институциите на Европейския съюз - 52% в България и 51% сред останалите. В националното правителство обаче вярват едва 22 на сто от българите и 37 на сто от другите европейци, показва проучването, извършено между 12 март и 1 април. Недоверието в националните парламенти е 78 на сто в България и 58 на сто сред останалите участници.

Поне евроскептицизмът е нисък: за 24 на сто от българите и за 19 на сто от останалите участници ЕС няма положителен образ. Мнозинството (56 на сто у нас и 60 на сто в ЕС) са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Повечето участници казват, че се чувстват свързани с ЕС, а 65-70 на сто се възприемат като част от Европа. У нас 69 процента (срещу 63% общо за Европа са на мнение, че хората в ЕС имат много общи неща.