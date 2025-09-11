Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Опозицията се надцаква за вота на недоверие

ПП-ДБ попариха надеждите на "Възраждане", че ще подпишат техния вот на недоверие

11 Септ. 2025Обновена
Цончо Ганев и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
БГНЕС
Цончо Ганев и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

От "Възраждане" ще подпишат вота на недоверие на ПП-ДБ, ако ПП-ДБ подпишат вот на недоверие на националистите с тема водната криза. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти. 

''Омръзна ни да задаваме въпроси кога вотът на недоверие ще бъде внесен и виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение да внесат вот. Напомняме, че във втората половина на юли месец подготвихме вот, който е във връзка с провала на правителството за справяне с безводието в страната и управлението на ВиК сектора. В този вот има положени 43 подписа, трябват ни 5, за да го внесем'', каза Костадинов. И изтъкна, че хората му ще подкрепят всеки един вот, но ако получат подкрепа за техния.

Националистите ще изпратят покана до ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, на която изискват отговор още днес. "В противен случай трите формации да напуснат парламента", призова той.

Още преди лятната ваканция на парламента от ПП-ДБ заявиха, че през септември ще внесат вот на недоверие на тема "завладяната държава". Вчера съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поясни, че случаят с пребития полицейски шеф в Русе също ще бъде сред мотивите на вота. 

Днес ПП-ДБ попариха надеждите на "Възраждане", че ще подкрепят техния вот. "По отношение на безводието това е голям проблем, не се решава с подписи, а с обикаляне на страната. Безводието и корупцията, която го поражда, е част от завладяната държава, което е и темата на нашия вот. Няма как да се кача на руското влакче", заяви другия съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

вот на недоверие

Още новини по темата

Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
09 Септ. 2025

Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски
30 Авг. 2025

Опозицията се саморазкъсва, докато подготвя вот на недоверие
25 Юли 2025

Част от опозицията се изпокара заради вота на недоверие
24 Юли 2025

Задава се пети вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков
23 Юли 2025

Опозицията изпадна в будна кома
14 Юли 2025

Асен Василев: Върна се рекетът върху бизнеси и опоненти
12 Юли 2025

Явор Божанков обвини Асен Василев в "силово и еднолично" управление на ПП
11 Юли 2025

"Продължаваме промяната" ще подкрепи вота на недоверие
10 Юли 2025

Урсула фон дер Лайен оцеля след вот на недоверие
10 Юли 2025

В НС нищиха пореден "кух" и "крещящ" вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
09 Юли 2025

Третият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" не мина
04 Юли 2025

И третият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" е обречен на неуспех
03 Юли 2025

ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков"
02 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар