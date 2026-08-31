Опасен престъпник счупи крака на полицай при гонка

Опасен престъпник е задържан след гонка и инцидент с полицейски служител, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна. Мъжът е бил обявен за общодържавно издирване по разследване за въоръжен грабеж на 70 000 евро.

Екшънът се разиграл на 28 август следобед край Провадия. Служители на районното управление получили информация от колегите си от Велики Преслав, че издирваният е засечен да се движи в автомобил, но не се подчинил на подадените сигнали да спре и продължил към Провадийско.

Екип се е позиционирал бързо край село Партизани. Униформените видели колата на издирвания и отново пробвали неуспешно да го спрат. Последвала гонка, която приключила до изграден за акцията контролно-пропускателен пункт. Достигайки до него, вместо да намали скоростта, 32-годишният мъж блъснал дежурящия на банкета полицай. След това автомобилът му излязъл от пътното платно, паднал в крайпътна канавка, а водачът бързо бил задържан.

Раненият полицай бил откаран в болница с фрактура на дясната бедрена кост. Няма опасност за живота му, но за причиняването на средна телесна повреда на служител на реда е образувано досъдебно производство, уточниха от ОДМВР. Работата по случаите продължава под наблюдението на Варненската окръжна прокуратура.