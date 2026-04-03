41-годишна е арестувана за грабеж на банка в София

Преди това тя е обрала офис за плащания в столицата

03 Апр. 2026
Илияна Кирилова

41-годишна жена обра офис за плащания и направи опит за грабеж на банка в София. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

Според него, софийска районна прокуратура e привлякла към наказателна отговорност жената за три престъпления. На 27.03.2026 г., около 11,23 ч., обвиняемата Н.А. със заплаха отнела 3100 евро от офис за плащания в София. Тя казала на служителка в офиса: ,,Аз не съм добре, ще ви обирам!“, след което се опитала да я напръска с лютив спрей, ритнала вратата и проникнала в касовото пространство на офиса от където взела парите. След това заплашила Е.Г. с думите: ,,Не се показвай, защото ще умреш“.

На 31.03.2026 г., около 15,40 ч., обвиняемата направил опит да отнеме сумата от 51 129,19 евро от клон на банка в гр. София, като заплашила служителка с пистолет и й казала : ,,Искам 100 000 лева“. Служителката на банката разбрала, че пистолета не е боен, хванала го и се сборила с Н.А. , след което обвиняемата извадила лютив спрей и избягала.

Н.А. е привлечена към наказателна отговорност и за това, че на 31.03.2026 г., около 17,00 ч., в гр. София в лек автомобил, марка ,,Нисан“, е държала кокаин с нето тегло от 0,33 гр.

