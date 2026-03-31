Очертава се рекордна година за вноса на работници

За две години идващите от чужбина за работа у нас са се удвоили

Днес, 15:18
Работници от 86 държави вече има в България.
Работници от 86 държави вече има в България.

2026 г. вероятно ще бъде рекордна за вноса на работна ръка в България, показват данни на Агенцията по заетостта, огласени от Би Ти Ви. От началото на годината е даден достъп на 18 989 чужденци при 49 179 души за цялата 2025 г. Българските компании вече работят с работна ръка от 86 държави, показва статистиката на агенцията.

След пандемията и поредица от промени, които значително облекчиха процедурите, вносът на работници от трети страни започна да се увеличава в геометрична прогресия. Само за две години получилите достъп до българския пазар на труда са се удвоили - през 2023 г. официални разрешения са имали 24 945 души, през 2024 г. вече са 34 720, а миналата година вече доближават 50 000. Агенцията няма данни колко от издадените разрешения са реално използвани, т.е. възможно е част от получилите разрешение чужденци да не са дошли на работа у нас в крайна сметка.

Дори тази година тенденцията да продължи, вносът не може да реши кадровата криза на българския бизнес. Всяка година компаниите обявяват, че имат дефицит на около 250 000 души. Той трудно ще бъде запълнен с хора от Непал, Индия, Узбекистан, Индонезия, въпреки че в туризма до една трета от хората са от трети държави.

Както многократно е изтъквано от експертите, в България има резерв от над половин милион лица в активна възраст - 15-64 г., които не са икономически активни. По данни на НСИ за последното тримесечие на 2025 г., над 614 000 българи в тази група нито учат, нито работят, нито търсят работа.

