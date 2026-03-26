Задържаната за нападенията с нож е разследвана за въоръжен грабеж

Жената, която намушка четирима случайни минувачи в центъра на София в четвъртък вечерта, е била задържана през 2020 г. за въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект, в който преди това е работила. Делото по този случай е в съдебна фаза, обясни на брифинг по темата зам.-директорът на СДВР ст. комисар Николай Пелтеков. Освен това през 2023 г. тя е била наказана с 10 дни в полицейски арест за хулигански прояви на територията на Първо районно управление в столицата, каза още Пелтеков. През същата година жената е била обявявана за издирване по искане на майка си.

Зам.-директорът на СДВР обобщи, че жената е известна на органите на полицията, но не е освидетелствана.

Пелтеков посочи, че жената "проявява на моменти епизодично агресивно поведение", че жертвите от снощи са случайни.

Предстои събраните материали да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура. Разследването за снощния инцидент се води за опит за убийство. Ще бъдат предприети мерки по Закона за здравето, каза още Пелтеков.

По всяка вероятност лицето има ментални проблеми, каза по-рано на брифинг служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

МВР-шефът уточни, цитиран от БТА, че е нужна експертиза, която да установи наличието на такива проблеми. Няма никакви данни за терористични мотиви или цели, липсват и политически мотиви или цели. Не може да става въпрос за користна цел, каза министърът.

На въпрос задържана ли е друг път и имало ли е сигнали срещу нея Емил Дечев каза, че това се проверява и е възможно да се окаже, че и в миналото е била задържана.

МВР успя след часове издирване в четвъртък срещу петък през нощта да установи и да задържи 39-годишната жена, която бе издирвана за наръгването на четирима души при две последователни нападения в центъра на София.

Това стана, след като СДВР пусна снимка и молба за помощ. "Молим гражданите, които разпознаят лицето от снимката и могат да помогнат с информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана", призоваха от СДВР. Часове по-късно от МВР написаха: "Жената от снимката е установена и задържана! СДВР благодари за оказаното съдействие!".

Преди това стана ясно, че жена е намушкала четирима души в центъра на София. Това стана в две последователни нападения - първото пред метростанция "Стадион Васил Левски", а второто - в автобус по линия 94.

Първият сигнал е получен в 19:29 ч. Той е бил за намерени двама мъже, на 63 и 65 г., ранени в горната част на тялото. И двамата са германски граждани. Две линейки са ги откарали в УМБАЛСМ "Пирогов".

От "Пирогов" по-късно съобщиха, че в Спешното отделение на университетската болница са транспортирани двама германски граждани. Те са преминали подробни прегледи и изследвания. Пострадалите са имали наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.

Тази сутрин от "Пирогов" съобщиха, че нощта е преминала спокойно за 63-годишния германски гражданин, който беше опериран късно снощи след инцидента в софийското метро. Германецът е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болница "Пирогов".

Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, беше хирургически обработена. Мъжът вече не е пациент на болницата.

Вторият сигнал е подаден 15 минути по-късно за инцидент в района на хотел "Хемус", този път за две намушкани млади жени, също германски гражданки. Отново две линейки са изпратени на място. Жените са откарани във ВМА. От болницата съобщиха, че те са на 26 и 30 години, имат прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.