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Най-висшият военен в България изненадващо подаде оставка

Засега не са ясни мотивите на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов

Днес, 17:17
Адмирал Емил Ефтимов
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Адмирал Емил Ефтимов

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) след запитване.

Адмирал Емил Ефтимов, който е най-висшият български военен, е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награ́ден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги". 

Към момента причините за решението на адмирал Ефтимов не са съобщени.

В края на миналата година бяха направени промени в закона за отбраната и въоръжените сили, с които беше вдигната пределната възраст за генералите. Тогава се смяташе, че това е точно заради началника на отбраната. Беше ясно, че през 2026 г. адмирал Ефтимов навършва 65 г., но със законовите поправки офицерите със звание "генерал" ("адмирал") вече ще може да служат до 67 г. Така той можеше да изпълни втория си четиригодишен мандат, който започна през 2024 г..

Въпросните промени обаче тогава бяха върнати с вето от тогавашния президент и настоящ премиер Румен Радев. "Считам, че новото увеличаване на пределната възраст на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е прекомерно и създава условия за противопоставяне на различните категории военнослужещи", обяви тогава Радев.

Макар и ветото му да бе преодоляно, поправките да бяха гласувани и Ефтимов да си е на поста и след навършване на 65 г. съвсем законно, беше ясно, че има някакво скърцане в отношенията между тогавашния върховен главнокомандващ и най-висшия военен.

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