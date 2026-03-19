МВР започна масово глобяване за нарушения с тротинетки

250 нарушения на водачи с тротинетки са установили органите на реда в София само от 1 март насам. 148 от глобените 250 водачи са за каране без каска. От началото на годината са настъпили 6 пътнотранспортни произшествия с превозните средства, при 3 от които има пострадали лица.

Със затоплянето на времето се очаква трафикът с тротинетките да се засили. В тази връзка Столичната дирекция на вътрешните работи започва масирани проверки за спазване на правилата при управлението им, обяви полицейският инспектор Иво Биков от отдел “Пътна полиция” към СДВР и добави: „Крайно време е хората да разберат, че тези така наречени електрически тротинетки не са играчки, а превозни средства. Каските не са просто аксесоар, а средство, което би могло да спаси човешки живот”.

„Едно евентуално падане с 25 км/ч без взети мерки за безопасност може да има изключително сериозни последствия. Тротинетките са малки и безшумни, което ги прави трудни за забелязване от останалите шофьори”, обясни инспекторът.

Биков съобщи още, че в момента се работи по наредба на Общинския съвет за въвеждане на регистрационен режим за този тип превозни средства, за да бъде контролът по-ефективен. „Призоваваме всички да управляват с повишено внимание и да спазват закона до последната му буква”, каза още той.

От СДВР напомнят основните изисквания към водачите на електрически тротинетки:

- Минимална възраст: Водачите трябва да имат навършени 16 години. Ако нарушението е извършено от малолетно лице, административна отговорност носят родителите;

- Без пътници: Качването на втори човек на тротинетката е абсолютно забранено;

- Пешеходни зони: Управлението на тротинетки по тротоари и пешеходни пътеки е забранено. Водачите трябва да слязат и да бутат превозното средство;

- Скоростни пътища: Забранено е движението по пътища, където максимално разрешената скорост е над 50 км/ч, освен ако няма изградена велоалея;

- Видимост: При намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини и да ползва светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан

- Трябва да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. Да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 km/h;

- Забранено е движението в тъмната част на денонощието, както и да се управлява тротинетката, без да се държи кормилото с ръце или по начин, който създава опасност за останалите участници в движението, включително да извършва скокове или да го управлява на едно колело.