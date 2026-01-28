Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Депутатите въведоха задължителна регистрация за тротинетките

За целта ще се направи национален регистър на возилата и техните собственици

Днес, 20:22
Електрическите тротинетки се определят като нарастващ риск в градска среда.
Pixabay
Електрическите тротинетки се определят като нарастващ риск в градска среда.

Депутатите въведоха задължителна регистрация на електрическите тротинетки и техните собственици. Промените в закона за движението по пътищата бяха скоростно приети на първо и второ четене в едно заседание. В хода на дебата бяха цитирани анализи, според които електрическите тротинетки се очертават като нарастващ риск в градската среда. През 2025 г. например са регистрирани 429 пътнотранспортни произшествия с участие на тротинетки, при които четирима души са загинали, а 432 са ранени, от които 111 – тежко.

Измененията предвиждат в единния национален регистър, освен информация за собствениците, да се вписва и фабричен или сериен номер, марка, модел, постоянна номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост, собствена маса, област и община, в която е извършена регистрацията, регистрационен номер на електрическата тротинетка. До три месеца правителството трябва да приеме наредба за прилагането на новите текстове, а до пет месеца да бъде изграден и регистърът.

Министерството на електронното управление поема ангажимент да изгради и поддържа единен национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства, без финансов ангажимент за общините. Общините ще имат достъп до регистъра и ще извършват регистрацията на тротинетките на своите жители по ясен и унифициран ред, обясни вносителят на промените Кирил Добрев (БСП). Всяка тротинетка ще получава идентификационен номер, видим за всички компетентни органи и ще подлежат на контрол. Това много ще улесни МВР при контрола, както и застрахователите, обясни Добрев. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще изработи унифицирана наредба, която да бъде приета от Министерския съвет. Така ще има еднакви правила за цялата страна, а не 265 различни режима.

С промените се дава възможност за монтиране върху светофарите на устройства, предназначени за контрол на правилата за движение и за видеонаблюдение, съобщава БТА. „Слагаме край на дългогодишна правна неяснота дали автоматизирани системи за контрол могат да се монтират върху светофари. В момента липсата на изричен текст води до спорове между институции и дори до отпадане на доказателства в съда. Това е недопустимо, особено на кръстовища със светофари, където ежедневно преминават деца, възрастни хора и хора с увреждания", коментира Кирил Добрев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

електрически тротинетки, е-тротинетки, тротинетки

Още новини по темата

Водачите на е-тротинетки ще са вече само с "Гражданска отговорност" и каска
16 Юли 2025

Дупница забрани тротинетките за лица под 16 г.
29 Май 2025

В НС призовават за строг режим на тротинетките
05 Май 2025

Момче е с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка
04 Май 2025

Четирима младежи са в кома след три инцидента с тротинетки
02 Май 2025

Седем души са загинали с тротинетки в България това лято
13 Окт. 2024

102 тротинетки конфискува варненският кмет
21 Юни 2024

Всеки ден МВР лови по 42-ма пияни или дрогирани шофьори
28 Апр. 2024

Тази нощ Париж спира електрическите тротинетки
31 Авг. 2023

Тротинетките вече ще се бутат в пешеходните зони в София
13 Юли 2023

Столичани са против да бутат тротинетки в парковете
09 Юли 2023

София въвежда забранени зони за тротинетки

31 Май 2023

Париж може да забрани тротинетките с референдум
02 Апр. 2023

Три министерства измислиха 11 нови пътни знака
17 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?