Мотористи блокират 26 пътя в страната заради "Гражданска отговорност"

Мотористи от цялата страна излизат на протест и ще блокират общо 26 възлови пътни пункта в страната. Недоволството им, което те изразиха още в началото на месеца, е заради драстичното, според тях, увеличение на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" (ГО) за мотоциклети.

В 18:00 ч. координирано под блокада ще бъдат София и още 25 точки в страната. В столицата сборният пункт е пред катедралния храм “Св. Александър Невски” и ще има затворени улици в центъра. В Пловдив мотористите ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, а после ще блокират и движението по Околовръстното. В Бургас на прицел е кръговото на изхода на града, посока кв.Ветрен. В Русе блокадата е на кръговото пред „Дунав мост“, а в Силистра на ГКПП с Румъния. Протести ще има още в Стара Загора, в Сопот, Велико Търново и още населени места.

От началото на април има значително увеличение на ГО - над 80%, заяви пред БНР националният координатор на протеста Красимир Пъргов. Мотористите искат да се замразят застраховките на старите нива, защото изобщо няма завишение на инцидентите по пътя по тяхна вина, изтъкна той. Пъргов съзира в отговорите на институциите, до които са отправили жалби, че те действат "като на адвокати на застрахователите" и, че "работят в полза на самите застрахователи".

"Застрахователите боравят на тъмно. Искаме да излезе на светло методологията на ценообразуването - призова той. - Терминът "мотоциклетист" изобщо го няма в Застрахователния кодекс".

Сред исканията на протеста е да се създаде национална работна група с участие на мотористите, в която да влизат регулатори, застрахователи и компетентни държавни институции.

Още на 5 май Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът Велислава Делчева обявиха готовност за законодателни промени за ГО за мотоциклети. Тогава бе обявено, че КФН е изискала от застрахователите решенията на техните съвети на директорите, актюерските обосновки и разчети, на база на които са взети решения за увеличаване на цените, за да установи дали има необосновано вдигане и съгласувани търговски практики.

Днес пък Велислава Делчева обяви, че е "абсолютно несправедливо мотористите да бъдат карани да плащат целогодишна винетка", след като ползват мотоциклетите си сезонно. Тя добави още, че ГО за мотоциклетите наистина е вдигната между 60 и 80% и благодари на КФН за поетия ангажимент да направи детайлен анализ за причините за повишението.