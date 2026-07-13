Кресненци заплашват да затворят пътя за Гърция

Жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движението в града, през който минава главен път E79. Недоволните се канят да блокират трасето към Гърция между 18 и 22 ч., след като исканията им не бяха изпълнени изцяло, съобщава bTV. Към 18:20 обаче протестът все още е малоброен и се събира на тротоара встрани от главния път, показа репортаж на БНТ.

Причина за напрежението са временните мерки, въведени от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) – светофарно регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завои в централната част на града. Според местните жители промените сериозно затрудняват ежедневното им придвижване - до детски ясли, аптеки, изплащане на пенсии.

Хората разказват, че за да преминат от едната страна на Кресна до другата, вместо да направят ляв завой, вече трябва да изминават между 6 и 10 километра в обиколка. В дни с натоварен трафик това може да удължи пътуването с до половин час. Особено засегнати са жителите на източната част на града, които ежедневно пътуват до общината, аптеките, магазините и банковите услуги, разположени в западната част. Според тях ограниченията превръщат кратките разстояния в дълги обходни маршрути.

Недоволство има и срещу режима на работа на светофара в центъра на Кресна. По думите на местните пешеходците чакат твърде дълго зелен сигнал, което е проблем за възрастните хора в летните горещини.

Преминаващите транзитно през Кресна обаче приемат положително новата организация, тъй като според тях тя улеснява движението към Гърция. Те посочват, че все още има шофьори, които нарушават забраната за ляв завой и създават допълнителни задръствания. Преди реорганизацията на кръстовището през уикендите в посока Гърция и обратно се образуваха многокилометрови и многочасови задръствания.

От АПИ обясняват, че мерките се прилагат за втора поредна година с цел да се облекчи интензивният летен трафик и да се повиши безопасността на движението. Ограниченията трябва да останат в сила до 15 септември.

Днес служители на Областното пътно управление премахнаха два от знаците, забраняващи левия завой в центъра на Кресна. Един от тях обаче остава, както и ограничителните колчета, поради което протестът не се отменя.