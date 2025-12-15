Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кьовеши поиска имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк

Това е станало след сигнал на местен асистент на ключовия през годините политик от ДПС

15 Дек. 2025Обновена
Илхан Кючюк
Европейски парламент
Илхан Кючюк

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк.

"Комисията към Европейския парламент по правни въпроси направи предложение, след което Европейската прокуратура отправи искане към мен имунитетът на Илхан Кючюк да бъде отнет. Това искане ще бъде препратено към комисията по правни въпроси към Европейския парламент", заяви Мецола в началото на откритата от нея в Страсбург последна пленарна сесия на ЕП за 2025 г.

Тя не съобщи подробности за причините за искането имунитетът на Илхан Кючюк (ДПС/"Обнови Европа") да бъде отнет. Евродепутатът е председател на правната комисия към европарламента.

Ходът, за който първо съобщи водещият бюлетин Rapporteur на Euractiv, поставя Кючюк в необичайната позиция да трябва да се защитава по процедурата, която неговата комисия по принцип администрира, пише Euroactiv.

Искането е отправено от ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура и произтича от жалба, подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщиха двама служители пред Euractiv.

Самият Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията. Той пусна пост във Фейсбук часове преди да стане ясно, че му се иска имунитета.

„За голямо мое учудване, преди няколко дни бях информиран за искане за отмяна на парламентарния ми имунитет“, каза той ден преди пленарното заседание на Парламента в Страсбург. „Причината за това е жалба, която има за цел да хвърли съмнение върху името ми, репутацията ми и доверието, което съм спечелил през годините както от гражданите, така и от институциите“, добави Кючюк.

За да избегне всякакво впечатление за конфликт на интереси, той заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател на комисията, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.

„Смятам, че не съм направил нищо лошо. Възнамерявам да сътруднича пълноценно и конструктивно на компетентните органи“, заяви той.

Илхан Кючюк в момента е единственият евродепутат от редиците на ДПС, който избра да остане при Доган и се обяви против Пеевски. Останалите двама - журналистката Елена Йончева и Танер Кабилов, син на бившия земеделски министър Нихат Кабил от времето на кабинета “Станишев”, застанаха в редиците на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илхан Кючюк, Европейска прокуратура

Още новини по темата

Доган отново стана почетен председател
15 Ноем. 2025

Хората на Кьовеши откриха мидена ферма без миди край нос Емине
20 Окт. 2025

Хората на Кьовеши в България внесоха в съда поредно кокошкарско дело
22 Септ. 2025

Европари за наноботи в Чехия отивали за влакчета играчки
21 Авг. 2025

Задържаха директор на училище за присвоявания и измами
14 Март 2025

Кьовеши арестува за подкуп наш училищен директор
21 Февр. 2025

Българският прокурор при Кьовеши разказа за чистка на свидетели
04 Февр. 2025

Българин е осъден за измама след разследване на европрокуратурата

15 Окт. 2024

ДПС-Доган разказа за Пеевски на Европа
09 Окт. 2024

Илхан Кючюк: Моделът "Пеевски" трябва да бъде разграден
01 Авг. 2024

Наш евродепутат оглави правната комисия в ЕП
23 Юли 2024

Хората на Кьовеши в София дадоха млекопроизводител на съд
27 Юни 2024

Хората на Кьовеши разследват строителството на тунел "Железница"
01 Апр. 2024

Кьовеши разкри как МВР саботира разследвания на европейската прокуратура

09 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ