Комисията за изпита за юристи си призна грешка в теста, но само една

Илияна Димитрова След дипломирането си, студентите от юридическите факултети трябва да минат стаж и да издържат изпит за придобиване на правоспособност, за който отговоря Министерството на правосъдието.

Комисията, която провежда изпита за юридическа правоспособност си признава, че е допуснала грешка в един от въпросите в теста, проведен на 25 януари. Затова членовете ѝ преразглеждат решението си да не допуснат петима кандидати до втория етап на изпита - решаването на казус, който предстои в неделя. Те обаче са категорични, че нямат други грешки и освен това смятат, че тестовете, които подготвят, не може да се контролират и проверяват от никого, а те не носят административна или съдебна отговорност за тях. Стажант-юристите имат право на три явявания на изпита за правоспособност. Този път допуснати до изпита са 338 завършили "Право", като тестът е издържан от 209 от тях.

Това се вижда от протокола от вчерашното заседание на комисията, свикано по спешност от министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев заради постъпили сигнали за грешки в теста. "Сега" изиска и получи документа от Министерството на правосъдието, след като в юридическата Фейсбук група "Правна лудост" се появиха редица публикации за неточности в теста, включително и за отговори, които не отговорят на последните редакции на законите.

"Правоспособни ли са хората, които изготвят изпита за юридическа правоспособност? По сигнал на фен проверихме изпита отпреди няколко дни. В него се откриват поредица от безумици, като откровено грешни формулировки на въпроси. Например въпрос 2, съдържащ срок, който не действа от 5 години в българското законодателство", гласи една от публикациите. "Благодаря ви за сигналите. Безобразие е наличието на толкова и такива грешки, затова съм разпоредил проверка още след първата ви публикация и отговорните лица от МП ще бъдат наказани", коментира в групата правосъдният министър.

Комисията се председателства от Драгомира Искрева, инспектор в Инспектората на министъра на правосъдието. Членове са доц. д-р Павел Смолички от УНСС, адвокат Нина Седефова, съдия Станимир Христов от Върховния административен съд и Мариан Маринов - следовател в Националната следствена служба.

Петимата разглеждат три искания до министерството на кандидати да бъдат преразгледани писмените им работи, които са установили несъответствия в отговорите на 2 въпроса - №5 и №27 в теста.

Комисията не приема, че има грешка при петия въпрос. Но признава, че е допуснала "техническа грешка" при въпрос №27, при който отговорът е А.

След това е прегледала работата на скъсаните кандидати, при които един въпрос е бил от значение да издържат теста. И установила, че това е повлияло на крайния резултат на петима стажант-юристи. Те са допуснати до втория етап на изпита, който ще е в неделя.

Комисията обаче категорично отказва на министъра да извърши правен анализ на спорните въпроси и отговори и да провери дали съответстват с действащата нормативна уредба, както и да провери дали въпросите са формулирани ясно и еднозначно и дали ако има неточности, те биха повлияли на крайния резултат на кандидатите.

Няма правна възможност министърът да вменява на комисията задължения извън регламентираните ѝ в наредбата за юридическата правоспособност, смятат още членовете на комисията и допълват, че оценителската дейност на помощните органи при провеждането на конкурси и изпити не подлежат на административен или съдебен контрол.