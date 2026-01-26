Медия без
Кастингът за служебен премиер започва с Рая Назарян

Председателят на парламента вече публично е заявявала, че не иска да заеме поста

Днес, 13:53
Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.
Във вторник, 27 януари, в 11:00 ч. президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание и депутат от ГЕРБ. Рая Назарян. Това стана ясно от съобщение от прессекретариата на президентството.

След като Румен Радев подаде оставка от поста миналата седмица, сега на Йотова се пада задачата да довърши процедурата по съставяне на правителство. В т.нар. "домова книга" с хората, от които президентът трябва да избере министър-председател, влизат 10 души: 

  • Председателят на Народното събрание Рая Назарян;
  • Управителят на Българската народна банка Димитър Радев или някой от тримата подуправители Андрей Гюров, Радослав Миленков и Петър Чобанов;
  • Омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова 
  • Председателят на Сметната палата  Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Някои от изброените вече или са отказвали директно на бившия президент Румен Радев да стават служебни премиери като например Димитър Радев, а други, които са новоизбрани в списъка на президента, деклерираха публичен отказ - Рая Назарян и Велислава Делчева.

