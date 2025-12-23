Кабинетът в оставка наля милиони в капитала на три държавни фирми

На последното си заседание преди Коледа правителството в оставка наля милиони в капитала на три държавни дружества - "Иганово", ДКК и ВМЗ. С решение министрите са одобрили промени в бюджега на министерство на икономиката и индустрията, което е принципал на дружествата и което ще направи паричните вноски в капитала им. Кабинетът обаче е спестил точната сума, която ще се внесе в държавните фирми.

Държавата ще направи парични вноски в капитала на новочреденото дружество "Иганово", което се създаде по споразумението с "Райнметал" за инвестиции в заводи в България. От пресслужбата на кабинета уточняват, че средствата за увеличението на капитала на „Иганово“ ЕАД ще бъдат използвани за заплащането на определени технологии, патенти, know-how и инженерни решения. Те са съгласно обхвата на подписаното на 03.12.2025 г. Споразумение за технологично сътрудничество (Technological Collaboration Agreement – TCA) между „Иганово“ ЕАД и Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM GmbH) под наименование „Заводи за производство на муниции и енергийни материали“ (AMMUNITION AND ENERGITIC MANIFACTURING FACILITIES).

"Средствата за увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК) са обосновани от необходимостта да се осигури целево финансиране на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (ВМЗ). Предназначението е да обезпечи дяловото участие на ВМЗ ЕАД при учредяването на смесено дружество с Rheinmetall AG за реализирането на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси и ще бъдат предоставени от ДКК ЕАД на ВМЗ ЕАД под формата на капитал. Съвместното предприятие ще е акционерно дружество с наименование „Райнметал-ВМЗ“, в което ВМЗ ЕАД ще притежава 49 % от капитала, а Rheinmetall AG 51%", се казва още в прессъобщението.

Не е ясно защо кабинетът е спестил сумата, след като капиталатът на търговските дружества е публична информация и промяната ще стане ясна. В проектобюджет 2026 имаше заложени голяма сума за създаване на смесеното предприятие между ВМЗ и Райнметал - 407 млн. евро, както и други 260 млн. евро за капитализиране на ново държавно дружество към икономическото министерство. Не е ясно дали кабинетът е намерил средства изпреварващо да осигури този капитал в рамките на бюджетната 2025 г.