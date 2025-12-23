Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кабинетът в оставка наля милиони в капитала на три държавни фирми

Увеличаването на акционерното участие е заради споразумението с "Райнметал"

Днес, 14:58
Кадри от събитието по договаряне на партньорството с "Райнметал".
БГНЕС
Кадри от събитието по договаряне на партньорството с "Райнметал".

На последното си заседание преди Коледа правителството в оставка наля милиони в капитала на три държавни дружества - "Иганово", ДКК и ВМЗ. С решение министрите са одобрили промени в бюджега на министерство на икономиката и индустрията, което е принципал на дружествата и което ще направи паричните вноски в капитала им. Кабинетът обаче е спестил точната сума, която ще се внесе в държавните фирми. 

Държавата ще направи парични вноски в капитала на новочреденото дружество "Иганово", което се създаде по споразумението с "Райнметал" за инвестиции в заводи в България. От пресслужбата на кабинета уточняват, че средствата за увеличението на капитала на „Иганово“ ЕАД ще бъдат използвани за заплащането на определени технологии, патенти, know-how и инженерни решения. Те са съгласно обхвата на подписаното на 03.12.2025 г. Споразумение за технологично сътрудничество (Technological Collaboration Agreement – TCA) между „Иганово“ ЕАД и  Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM GmbH) под наименование „Заводи за производство на муниции и енергийни материали“ (AMMUNITION AND ENERGITIC MANIFACTURING FACILITIES).

"Средствата за увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК) са обосновани от необходимостта да се осигури целево финансиране на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (ВМЗ). Предназначението е да обезпечи дяловото участие на ВМЗ ЕАД при учредяването на смесено дружество с Rheinmetall AG за реализирането на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси и ще бъдат предоставени от ДКК ЕАД на ВМЗ ЕАД под формата на капитал. Съвместното предприятие ще е акционерно дружество с наименование „Райнметал-ВМЗ“, в което ВМЗ ЕАД ще притежава 49 % от капитала, а Rheinmetall AG 51%", се казва още в прессъобщението. 

Не е ясно защо кабинетът е спестил сумата, след като капиталатът на търговските дружества е публична информация и промяната ще стане ясна. В проектобюджет 2026 имаше заложени голяма сума за създаване на смесеното предприятие между ВМЗ и Райнметал - 407 млн. евро, както и други 260 млн. евро за капитализиране на ново държавно дружество към икономическото министерство. Не е ясно дали кабинетът е намерил средства изпреварващо да осигури този капитал в рамките на бюджетната 2025 г. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Райнметал

Още новини по темата

Шефът на "Райнметал": Започваме завода в България през пролетта
28 Ноем. 2025

Кабинетът пази в тайна сделката с "Райнметал"
16 Ноем. 2025

Румъния и "Райнметал" правят огромен завод за барут
04 Ноем. 2025

България и "Райнметал" ще правят стотици хиляди снаряди за НАТО и Украйна
28 Окт. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

ВМЗ-Сопот и "Райнметал" ще правят натовските 155 мм снаряди
08 Авг. 2025

Евродепутат: Изгоряха 5 склада с оръжие и етаж с доказателства в полицията
27 Апр. 2025

Борисов рекламира 420 млн. евро инвестиция на "Райнметал" в завод за барут
16 Апр. 2025

Шефът на най-големия оръжеен концерн пристигна изненадващо в София
26 Март 2025

НАТО: План за убийство на шефа на "Райнметал" е част от саботаж
28 Яну. 2025

Европа ще е готова за отбрана след 10 години
13 Февр. 2024

Германия планира завод за танкове в Украйна
04 Март 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ