Кабинетът намали наполовина украинците в хотелите

Роман Куваев Изхранването на възрастните украинци, самотните майки и хората с увреждания е в ръцете на доброволци като Роман Куваев, един от активистите, които получиха през 2022 г. наградата "Човек на годината" за усилията си. Роман всеки месец успява да осигурява с дарения топла храна за най-нуждаещите се.

Наполовина са намалели украинските граждани с временна закрила у нас, които са настанени в хотели и други бази по линия на хуманитарната програма за подслон. В момента те са 2732 души, а през пролетта бяха 5647 души. Това става ясно от отчет на вицепремиера Атанас Зафиров, който е и председател на Националния оперативен щаб.

От 1 май кабинетът промени условията за настаняване на украинците, като подслон вече се дава само на уязвими групи - възрастни над 65 години, хора с трайни увреждания, лица, полагащи грижи на тежкоболни, майки с деца до 12-годишна възраст и бременни жени. Според новата програма, хуманитарна подкрепа за настаняване на хората, които не попадат в рискова група, се осигурява еднократно за срок до 60 календарни дни, а за уязвимите лица от рискови групи подслонът остава безсрочен - за целия период на временна закрила.

Обектите за настаняване са бази, които са държавна или общинска собственост, а също и хотели. Цените за ежедневен престой са между 16,43 и 19,72 лв. според категорията на мястото.