Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гърция изненадващо свали охраната на България с “Пейтриът"

Атина обяснява това с предислоциране, но има версия, че това е станало след оплакване на Турция в НАТО

Днес, 00:03
Ракетен комплекс "Пейтриът"
Архив ЕПА/БГНЕС
Ракетен комплекс "Пейтриът"

Гръцкият правителствен съвет за национална сигурност е взел решение да изтегли комплекса от противовъздушните батареи „Пейтриът“, които бяха временно разположени в началото на март след началото на войната в Иран в град Дидимотихон, Североизточна Гърция, и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщи в електронното си издание гръцкият в. „Катимерини“, цитирано от БТА. 

Изданието припомня, че батареята в Дидимотихон край границата с Турция беше разположена там по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална свързана с Иран ракетна атака.

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им. Гръцки източници обаче са обяснили днешното решение с оперативни причини и са отрекли то да има връзка с напрежение с Турция. Според източниците решението е свързано с края на тревогата от балистична заплаха и с необходимостта от предислоциране в базите на ракетите.

Освен батареята "Пейтриът" Гърция осигури и два изтребителя F-16 за подсилване на защитата на въздушното пространство на България.

Разполагането на "Пейтриът" бе белязано с много шум и фанфари. За целта дори в София дойде и гръцкия министър на отбраната, за да получи благодарностите на тогавашното служебно правителство..  

Гърция пази България и от ракети, и от дронове. Това се разбра тогава от изявление на министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас след среща с премиера Андрей Гюров и с българския си колега Атанас Запрянов в София.

„Много съм горд и щастлив, че гръцка батарея „Пейтриът“ покрива значителна част от българското въздушно пространство от ракетни заплахи и че двойка гръцки изтребители F-16 покрива цялото българско въздушно пространство срещу всякакви други заплахи, включително дронове“, каза Дендиас и допълни: „За мен е голяма радост да бъда за трети път в София, този път като министър на отбраната. Много се радвам и на топлото посрещане. Радвам се също, че и времето ни посрещна добре. И това според мен означава нещо за отношенията ни.“

Той припомни, че Гърция е откликнала на молбата на България за подкрепа в условията на повишени рискове за сигурността. „Смятаме, че имахме задължение да откликнем на искането на България да помогнем за справяне със заплахите, пред които страната е изправена вследствие на войната в Иран“, заяви през март Дендиас.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пейтриът

Още новини по темата

Запрянов: Гърция включи "Пейтриът" и покри България
11 Март 2026

НАТО разполага „Пейтриът“ в турския окръг Малатия
10 Март 2026

Гърция защитава България с "Пейтриът" и F-16

06 Март 2026

Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
02 Ноем. 2025

Полша извърши бойни стрелби с "Пейтриът"
17 Септ. 2025

Германия е предала на Украйна три ракетни системи "Пейтриът"
26 Юли 2025

САЩ вече изпращат "Пейтриът" за Украйна
16 Юли 2025

Израел отрече да е предавал "Пейтриът" на Украйна
10 Юни 2025

Израел призна, че е доставил ПВО системи "Пейтриът" на Украйна
09 Юни 2025

САЩ разрешиха на Германия да прати ракети в Украйна
11 Май 2025

Украйна свършва ракетите "Пейтриът"

19 Февр. 2025

САЩ поръчаха ПВО система "Пейтриът" за Румъния
03 Яну. 2025

Румънското правителство дарява система "Пейтриът" на Украйна
02 Септ. 2024

САЩ пренасочват всички поръчки за ракети за "Пейтриът" към Украйна
20 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса