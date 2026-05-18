Гърция изненадващо свали охраната на България с “Пейтриът"

Гръцкият правителствен съвет за национална сигурност е взел решение да изтегли комплекса от противовъздушните батареи „Пейтриът“, които бяха временно разположени в началото на март след началото на войната в Иран в град Дидимотихон, Североизточна Гърция, и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщи в електронното си издание гръцкият в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

Изданието припомня, че батареята в Дидимотихон край границата с Турция беше разположена там по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална свързана с Иран ракетна атака.

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им. Гръцки източници обаче са обяснили днешното решение с оперативни причини и са отрекли то да има връзка с напрежение с Турция. Според източниците решението е свързано с края на тревогата от балистична заплаха и с необходимостта от предислоциране в базите на ракетите.

Освен батареята "Пейтриът" Гърция осигури и два изтребителя F-16 за подсилване на защитата на въздушното пространство на България.

Разполагането на "Пейтриът" бе белязано с много шум и фанфари. За целта дори в София дойде и гръцкия министър на отбраната, за да получи благодарностите на тогавашното служебно правителство..

Гърция пази България и от ракети, и от дронове. Това се разбра тогава от изявление на министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас след среща с премиера Андрей Гюров и с българския си колега Атанас Запрянов в София.

„Много съм горд и щастлив, че гръцка батарея „Пейтриът“ покрива значителна част от българското въздушно пространство от ракетни заплахи и че двойка гръцки изтребители F-16 покрива цялото българско въздушно пространство срещу всякакви други заплахи, включително дронове“, каза Дендиас и допълни: „За мен е голяма радост да бъда за трети път в София, този път като министър на отбраната. Много се радвам и на топлото посрещане. Радвам се също, че и времето ни посрещна добре. И това според мен означава нещо за отношенията ни.“

Той припомни, че Гърция е откликнала на молбата на България за подкрепа в условията на повишени рискове за сигурността. „Смятаме, че имахме задължение да откликнем на искането на България да помогнем за справяне със заплахите, пред които страната е изправена вследствие на войната в Иран“, заяви през март Дендиас.