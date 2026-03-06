Гърция защитава България с "Пейтриът" и F-16

ЕПА/БГНЕС архив Предоставянето на подкрепа за ПВО на България няма да повлияе по никакъв начин на противоракетната отбрана на самата Гърция, заяви военният министър на южната ни съседка Никос Дендиас.

Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия. Това обяви министърът на националната отбрана на южната ни съседка Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА, предаде БТА.

Той уточни, че е разговарят с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане по искане на българската страна, отправено вчера.

Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия правителствен Съвет по външни работи и отбрана в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея "Пейтриът", която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България. Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

Също така двама висши гръцки офицери от военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване. Гръцкият министър на отбраната съобщи и че през следващата седмица ще посети София по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Освен това Дендиас увери, че предоставянето на подкрепа за ПВО на България няма да повлияе по никакъв начин на противоракетната отбрана на самата Гърция.

По-късно и българското МО съобщи за телефонния разговор и договорката за изтребителите, двамата офицери и системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът" да бъде разположена в Северна Гърция, за да осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи след заседанието на Съвета по сигурност към МС във връзка със ситуацията в Близкия изток, че България ще отправи искания за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост.