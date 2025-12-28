Медия без
Ски курортите откриват сезона с по-високи цени

Най-скъпо е в Банско, а най-евтино на Мальовица

28 Дек. 2025Обновена
Около 15-20 см е натрупаният естествен сняг на Пампорово.
Ски сезонът в България започва, въпреки недостатъчния засега сняг. А цените на места са около 5% по-скъпи.

От днес ще бъде отворена ски зоната в курорта Пампорово, предава БНР. Около 15-20 см е натрупаният естествен сняг, а след падането на температурите през нощта пистите се покриват и от оръдията за изкуствен сняг. Днес ще бъдат достъпни за скиорите писти 1, 1А, 6, 6А, 10 и 11. В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти. Очаква се в началото на месец януари догодина да бъде отворена цялата ски зона.

Хотелите в курорта Пампорово са пълни с туристи за новогодишните празници, предимно с българи. Първите за тази зима чартъри с английски туристи вече са пристигнали, а днес се очакват и чартърните полети с ирландски групи.

Цената на лифт картата за един ден за Пампорово до 30 декември ще е 88 лв. (44.9 евро), а след Нова година - 96 лв. 

Вчера бе открит и ски сезонът в Боровец - с частично отваряне. За първо време ще работи влек "Маркуджик 0", а писта "Сухар" ще бъде частично достъпна за ски и сноуборд.

"Легендарно минало и легендарно бъдеще" е мотото, с което се отбеляза 130-годишнина от създаването на най-стария ски курорт в България. Цените на картите за лифтовете имат увеличение до 5%. "Цените на лифт картите се постарахме да ги запазим максимално като миналогодишните като увеличението е не повече от 5%, но тука с въвеждане на еврото цените ще са в евро и закръглянето е надолу в полза на потребителите. За сравнение еднодневна лифт карта за възрастен е 54 евро (105,6 лв. - бел. ред.) спрямо 100 лв. миналата година", заяви пред БНТ Ивайло Цветков, изпълнителен директор на "Бороспорт". По-ниски са цените за младежи и хора над 65 г. - 84 лв., а за деца - около 63 лв.

Ски сезонът вече бе открит и в Банско - на 13 декември. Там еднодневната лифт карта струва най-скъпо - 59 евро, или 115 лв.

Най-евтино ще е на Витоша, където еднодневната карта за ски зона "Алеко" е 56.7 лв., или 29 евро.

На Мальовица цената за дневна карта за момента за възрастен е 45.90 лв. 

 

В чужбина

В 5-звездните топ курорти в Европа цените на лифт картите действително са по-скъпи. В Тирол, Австрия например дневната карта е 75 евро или 79 евро - в зависимост от зоната, във Франция - 76 евро. На определени места обаче има и доста по-поносими цени, които са по-евтини и от България. Пак в Тирол има цени по 36 евро на ден за лифт карта, в Гърция тя струва 32 евро за ден, в Черна гора - 25 евро, в Хърватия - 13 евро.

