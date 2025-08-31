Фон дер Лайен: България трябва да се гордее, защото е дала 1/3 от оръжието за Украйна

Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен специално отбеляза при посещението си във "ВМЗ- Сопот" тази вечер, че "1/3 от оръжията за Украйна в началото на войната е идвала от България. Вашата промишленост е повод и за национална, и за европейска гордост". Тя допълни: "Планирате да разширите производството за боеприпаси, отговарящи на НАТО-вските стандарти. Това ново производство ще отвори над 1000 работни места тук в региона, това значи устойчив растеж тук".

И в Полша, и в Сопот днес председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен подчерта важността на засилването на отбранителните способности на Европа, твърдейки, че отбранителната позиция на ЕС е важна, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени". В Сопот фон дер Лайен направи изявление заедно с премиера Росен Желязков и водачът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В Полша тя каза: "Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че той може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране. Следователно трябва да бъдем координирани, прецизни и бързи с нарастването на нашата отбранителна позиция в Европейския съюз и по-специално в държавите на фронтовата линия". По-кратко, но в същия дух тя се изказа и в Сопот. За разлика от полския премиер Доналд Туск, който не спести гневни думи по адрес на Русия и я нарече "нова версия на империята на злото", българските представители не споменаха Русия. Нито Бойко Борисов, нито Росен Желязков отбелязаха защо е нужно България да развива отбранителните си възможности.

Премиерът Росен Желязков, фон дер Лайен и комисарят по отбрана Андрюс Кубилиус посетиха "Вазовските машиностроителни заводи" в Сопот, където Желязков запозна председателката на ЕК с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. След това те обсъдиха възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност Safe, както и подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн ''Райнметал''.

Премиерът Росен Желязков потвърди, че посещението на председателя на ЕК идва в контекста на разговорите с германската "Райнметал". Според него двата нови завода ще засилят отбранителните способности на ЕС и отбранителния капацитет на Евросъюза. "За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме гаранции за сигурност, които предполага стратегическото ни положение", допълни Желязков.

Премиерът каза, че България ще продължи да работи за сигурността на корабоплаването в Черно море след сключването на евентуално примирие между Русия и Украйна: "Това означава да продължим антиминните операции, за да гарантираме свободата на корабоплаването, като имаме готовност това да стане с два антиминни кораба и с подпомагащи такива, а в сферата на въздушния домейн - с предоставянето на летищна инфраструктура, както и други възможности, които, пак казвам, ще бъдат актуални в момента, в който се постигне политическото решение и прекратяването на огъня. Ние сме обвързани с рамката на решението на Народното събрание, но ще бъдем лоялен партньор и съюзник, за да може целите на Европейския съюз за по-силен съюз, по-устойчив съюз и съюз, който ще сдържа всяка агресия, да бъдат изпълнени", каза той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също изтъкна, че "хилядите работни места, които ще се създадат и ще се запазят, са благодарение на това, което се случва сега". "Всички сме за мир категорично, но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат. Ще пазим правителството, за да се случат тези проекти", каза Борисов.

ПРОТЕСТ

Напрежение пред портала на ВМЗ - Сопот беляза протеста, свикан от "Възраждане", срещу посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в завода.

Автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе зад портала на завода, когато лидерът на партията Костадин Костадинов застана пред колата и й препречи пътя. Привърженици на "Възраждане" наобиколиха автомобила, като блокираха движението му.

Жандармерията и полицията се намесиха, стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията, и бе отведен.

ВИЗИТАТА В ПОЛША

В опит да възпрепятства мигрантите, влизащи от Беларус, Полша завърши изграждането на електронна бариера по цялата дължина на участъка от границата с Беларус в Подлашко, включително и по речните участъци.

Регионът вече е обезопасен с 5,5-метрова стоманена ограда с дължина 186 километра и бариера със сензори с дължина 206 километра. В съседната провинция Люблинска е инсталирана електронна бариера по протежение на река Буг на участък с дължина 172 километра.

В Полша фон дер Лайен отбеляза, че Полша е най-големият инвеститор в отбрана в Европа и "вие ще бъдете най-големият бенефициент от програмата SAFE", обърна се тя към Туск.

Туск заяви, че е избрал това място, „за да покаже какво означава съвременната солидарност“, предаде ПАП.

„Тази граница е толкова важна днес, колкото беше нашата мечта за освобождение от съветското господство преди 45 години“, каза той, позовавайки се на годишнината от историческото споразумение от 31 август 1980 г. между тогавашните полски комунистически власти и стачкуващите работници от корабостроителницата от профсъюза „Солидарност“. Споразумението даде тласък на национално движение, което проправи пътя за окончателното разрушаване на комунистическия режим в Полша и в цяла Източна Европа.

Последните дни и седмици на войната в Украйна ясно показаха, че „никакви отстъпки, никакви фини игри с руския лидер Владимир Путин и агресивната Русия няма да доведат до успех и няма да гарантират нашата сигурност“, заяви Туск.

„Полша, Европа, НАТО, Съединените щати трябва отново, както някога, както усетихме подкрепата на целия Запад преди 45 години, когато беше основана „Солидарност“, днес също трябва да бъдат много твърди, решителни и да покажат солидарност към тази нова версия на империята на злото“, добави той.

По-рано Туск и фон дер Лайен проведоха разговори, фокусирани върху отбраната и сигурността, включително защитата на източната граница на ЕС.

По-късно те посетиха склад с компоненти за полския „Щит Изток“ – линия от укрепления по границите на страната с Беларус и Русия, която ще бъде свързана с подобна линия, изграждана от балтийските държави.

Неделното посещение на фон дер Лайен в Полша е част от поредица срещи в страни от ЕС, граничещи с Русия и Беларус.

Пътуването започна в петък, 29 август, в Латвия, след което продължи към Финландия и Естония в събота (30 август). След Полша и България турът на фон дер Лайен ще продължи утре в Литва и Румъния.