Европрокуратурата разследва 17 жп договора

17 договора за жп проекти се разследват от ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура. Това обяви транспортният министър Георги Пеев в интервю по Нова тв. Според него в жп транспорта „положението е трагично и се намираме в колапс”. "Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно", твърди министърът.

Той подчерта, че по 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. Министърът каза още, че има договори в жп транспорта за 764 милиона, за които няма финансиране и подчерта, че в момента те се ревизират.

"От 266 вагона у нас само 112 са климатизирани, а в част от тях има постоянни повреди", каза още Пеев.

Министърът каза, че има подадени сигнали за нередности с морски атракциони, и напомни, че има публичен регистър на лицензираните атракциони.