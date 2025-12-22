Шансовете да има положителна развръзка в сагата с новите договори за отпадъците поне в една от 7-е зони - "Илинден", "Надежда" и "Сердика", които следваше да се поемат от турска компания, рязко намаляха. Комисията за защита на конкуренцията обяви за незаконосъобразен избора на фирма за чистенето на три столични района - "Илинден", "Надежда" и "Сердика" и върна процедурата на общината. Нещо повече - според решението на КЗК класираната на първо място оферта следва да бъде отстранена, защото е подадена от клон на турско дружество, което не е било овластено да сключва консорциум за участие в поръчката.

Обществената поръчка на общината за почистване е разделена на 7 позиции, групирани по административни райони, като по 5 от тях са постановени решения на възложителя - 4 за прекратяване на процедурите и една за избор на изпълнител. По тях в КЗК са постъпили общо 7 жалби от участници, уточняват от комисията. По две от позициите има избрани изпълнители, решенията са в срок за обжалване, но към момента няма постъпили жалби. По 4 от обжалваните позиции КЗК остави без уважение жалбите и потвърди решенията на общината за прекратяване на процедурите, а по една - връща процедурата на общината за преразглеждане.

Най-интересен е казусът с единствената позиция, при която КЗК реши, че жалбите са основателни и следва да бъдат разгледани - за районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Това е една от зоните, за които се предполагаше, че е намерено решение. По нея постъпиха общо три оферти - на фирмите "Нелсен-Чистота", ЗМБГ и турската "Норм синаи". Офертите на "Нелсен" и ЗМБГ изобщо не бяха допуснати и участниците бяха дисквалифицирани с аргумент непокриване на техническите изисквания. Така комисията отвори само турската оферта, като предложената цена от компанията за основната дейност сметосъбиране и сметоизвозване надхвърля само с малко прогнозната цена на общината - турският участник предложи 178.9 лв. на тон при 166.67 лв. прогноза на общината.

Според решението на КЗК двамата български участника са отстранени неаргументирано и комисията не е обосновала твърдението си, че в техническите им предложения има непълноти и неясноти. КЗК е постановила общината да разгледа офертите при съобразяване с изтъкнатите аргументи. Изненадваща е частта от решението по отношение на класирания на първо място участник - турската компания. Тя е учредена у нас през април като клон на регистрирано в Турция дружество и се е явило на процедурата в консорциум с дружеството "Норм изи еко София". КЗК надълго и нашироко е анализира регистрацията на клона на турското дружество у нас "Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ" и стига до заключението, че то има право да участва в обществени поръчки и да се сдружава за целта по закона за задълженията и договорите само ако е изрично упълномощено от дружеството майка. Разгледан е обхватът на даденото пълномощно, но според КЗК участието в съвместно дружество не попада в обхвата на дадените му изрично права. Няма юридическа възможност този проблем да бъде отстранен, защото законът не позволява смята на изпълнител на този етап и е възможно единствено промяна на подизпълнител. Така КЗК е категорична, че консорциумът с турската фирма е следвало да бъде отстранена от участие. КЗК връща процедурата за довършване в общината с това указание. Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

ОСТАНАЛИТЕ ЖАЛБИ

КЗК разгледа жалбите срещу решенията на общината за прекратяване на договора за район „Средец“ - от консорциум „Чистота Средец“ и „Зауба“ ЕАД, и на договорите за „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица-център“ - от консорциум „Почистване Триадица“ и „Еко Ресурс-Р“ ООД. Жалбите са разгледани без уважение, след като е установено несъответствие на техническите предложения на отстранените участници с изискванията на възложителя. КЗК също така прие, че прекратяването на процедурата е мотивирано от възложителя с невъзможността за осигуряване на ефективност при разходване на публични средства. Общината е изложила мотиви, че ценовите им предложения надвишават в пъти стойността на прогнозните единични цени.

Със същите аргументи КЗК остави жалбата на Консорциум „Почистване Триадица“ за почистването на „Люлин“ и „Красно село“ без уважение и потвърди решението на общината за прекратяването й. Комисията остави без уважение и жалбата на консорциум „Чистота Средец“ за „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, като установи, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията и при липсата на подходяща оферта прекратяването на процедурата от общината е правилно и законосъобразно.