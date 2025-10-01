Двама са ранени при челен сблъсък на градски автобуси в Пловдив

Пловдив 24 Катастрофата е станала около 7:50 ч. тази сутрин в кв. "Тракия" на ул. "Вълко Шопов".

Два автобуса на градския транспорт се удариха челно в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Катастрофата е станала около 7:50 ч. тази сутрин в кв. "Тракия" на ул. "Вълко Шопов".

По първоначални данни 54-годишен водач на автобус от градския транспорт е загубил контрол над превозното средство и се е ударил челно в друг автобус. Местната медия "Марица" съобщава, че двата рейса са се движили по линия №4 и са били пълни с пътници. По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало и затова е изгубил контрол върху управлението на автобуса.

Според разкази на очевидци момче е счупило прозорец, за да могат пътниците да слязат почти в движение, след като разбрали, че шофьорът се движи право към другия автобус. На място веднага са пристигнали екипи на полицията и на Спешната помощ.

При удара са пострадали виновният водач и пътничка от втория автобус, които са откарани за преглед в болница. Има и данни за ученик с порезни рани от счупено стъкло.

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол. По превозните средства на градския транспорт има значителни щети.