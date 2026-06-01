Днес в цялата страна се тества системата BG-ALERT

Днес в продължение на половин час – от 11:00 ч. до 11:30 ч., ще бъде проведен отложеният от 01.04.2026 г. национален тест на системата BG-ALERT, съобщават от МВР.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от Вашето устройство, съветват от вътрешното министерство.

Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран.

Повече информация може да намерите тук: https://www.bg-alert.bg/#/news/49/news

В 12:00 ч. ще бъдат задействани и сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).

С решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България, 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени. Крайните акустични устройства (сирени) ще бъдат задействани в продължение на две минути.