Депутатите излязоха в 3-седмична ваканция

Парламентът излиза в 3-седмична ваканция, а днес бе последното пленарно заседание.

От 22 декември депутатите спират със заседанията и ще бъдат във ваканция до 10 януари 2026 година.

Датата съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов.

Следващото пленарно заседание ще бъде на 14 януари 2026 г., сряда.

Очаква се след Нова година президентът Румен Радев да връчи на ГЕРБ първия мандат за съставяне на правителство. Засега герберите дадоха заявка, че ще върнат мандата неизпълнен.

Раздяла

В последния работен ден на парламента преди празниците стана ясно, че депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН. Заявлението му е внесено днес в деловодството на НС, потвърдиха за БНР от парламентарния пресцентър.

Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог. Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС. БНР е потърсило Андрей Чорбанов за коментар, но зясега не отговаря.

Ако реши да остане в парламента, Чорбанов ще стане петият независим депутат.