Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Депутатите излязоха в 3-седмична ваканция

Андрей Чорбанов напусна парламентарната група на ИТН

Днес, 14:04
Следващото заседание е на 14 януари.
EPA/BGNES
Следващото заседание е на 14 януари.

Парламентът излиза в 3-седмична ваканция, а днес бе последното пленарно заседание. 

От 22 декември депутатите спират със заседанията и ще бъдат във ваканция до 10 януари 2026 година.

Датата съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов. 

Следващото пленарно заседание ще бъде на 14 януари 2026 г., сряда.

Очаква се след Нова година президентът Румен Радев да връчи на ГЕРБ първия мандат за съставяне на правителство. Засега герберите дадоха заявка, че ще върнат мандата неизпълнен.

Раздяла

В последния работен ден на парламента преди празниците стана ясно, че депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН. Заявлението му е внесено днес в деловодството на НС, потвърдиха за БНР от парламентарния пресцентър.

Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог. Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС. БНР  е потърсило Андрей Чорбанов за коментар, но зясега не отговаря.

Ако реши да остане в парламента, Чорбанов ще стане петият независим депутат.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ИТН, Андрей Чорбанов

Още новини по темата

ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО
19 Дек. 2025

Слави Трифонов се подмазва на Gen Z
12 Дек. 2025

ИТН удави избирателите си в политическото блато
18 Окт. 2025

С. Трифонов: Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот
13 Окт. 2025

Законът на ИТН все още не е изтеглен от парламента
12 Окт. 2025

Слави Трифонов: Ще направя всичко, за да изразявате свободно омразата си
11 Окт. 2025

ИТН оттегля закона за затвор за журналисти

10 Окт. 2025

Управляващите бързат със затвора за намеса в личния живот
09 Окт. 2025

Разузнавачите може да се измъкнат от военния съд
29 Септ. 2025

Слави Трифонов бе преизбран за лидер на ИТН
17 Май 2025

Министър Мариан Бачев смени шефа на Национален фонд „Култура“
21 Февр. 2025

Поне година шампанско и сълзи с новата власт!
22 Яну. 2025

ИТН отмени внезапно спешно свиканата национална конференция
16 Яну. 2025

Добър ден! Власт в целофан
16 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ