ДБ и ПП искат пълна забрана на външната реклама на хазарт

Пореден опит за ограничаването на рекламата на хазарт правят от "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Според двете формации промените, въведени през 2024 година, се заобикалят, а държавата бездейства за тяхното прилагане. От ПП подканиха "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС "да си вземат поука" и да подкрепят промените, имайки предвид трагичния случай в Исперих, при който баща е проиграл огромна сума пари преди да убие двете си дъщери.

Предложените от ДБ промени предвиждат пълна забрана на външната реклама на хазартни игри - както на билборд рекламата, така и на знамена, които се виждат по основни пътни артерии в много български градове. Предлагат се и мерки за санкциониране на опитите за заобикаляне на законовите изисквания и ограничения. В момента забраната се заобикаля с невидим надпис за рисковете от хазарта или създаване на новинарски сайтове и визуалното им представяне по заблуждаващ начин, така че на практика да се рекламира хазартният бранд, изтъкват от ДБ.

От партията предлагат мерки за автоматизиран мониторинг на онлайн рекламите, както и повече задължения за социалните мрежи и търсачките. Предлага се и прецизиране на текстовете за забраната на онлайн рекламата, като се създава правомощие на изпълнителния директор на НАП да преустановява временно достъпа до онлайн рекламни мрежи, които системно разпространяват онлайн реклами на хазарт. От ДБ искат забрата за използването на кеш-терминали за зареждане на сметки за онлайн залагания преди да бъде установена самоличността на потребителите. Иска се и забрана за залагане чрез криптоактиви чрез въвеждане на забрана на операторите на услуги за криптоактиви, аналогична на забраната за доставчици на платежни услуги. Предвиждат се и мерки за ограничаване на незаконния хазарт - забрана за много големите онлайн търсачки да показват резултати на хазартни оператори, които нямат действащ лиценз. Предвижда се и НАП да извършва постоянен мониторинг за незаконна реклама.

От "Продължаваме промяната" искат премахване на вратичката в закона, коато позволява на хазартните оператори да рекламират през продуктово позициониране в телевизиите и в радиопредавания, включително и забрана в спонсорства на медиите, забрана рекламата онлайн – интернет страници, социални мрежи и всякакви платформи за споделяне на информация. От ПП искат забрана на реклама на хазарт по билбордове, мегабордове, рекламни стени и т.н. в рамките на населените места, но не споменаха за рекламата на хазарт по магистралите. За нарушаване на забраните те искат глобата да се увеличи 8 пъти или до 150 000 евро.

Преди две години в Закона за хазарта беше въведено ограничение за поставяне на билборди и външна реклама на хазарта. Това обаче не доведе до кой знае какво затишие в хазартната реклама. На всеки оживен булевард, по кръстовища, дори по улиците на малки градове, е пълно с реклами на игри със залагания. На големи и малки постери хазартните оператори изписват имената на фирмите си, а известни личности приканват народа да залага. Законът позволява на рекламодателите да отделят за реклама на хазарт не повече от 5% от площта на външните си съоръжения. Откакто законът влезе в сила през май 2024 г. до края на август т.г. НАП е съставила само 26 акта за нарушения, както стана ясно от отговор от финансовия министър Гълъб Донев на въпрос на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов.

По време на дебатите за бюджета за 2026 г. в ресорната комисия от "Демократична България" и "Продължаваме промяната" поискаха по-строги ограничения върху рекламата на хазарта и по-високи държавни такси за хазартните оператори. Управляващите от "Прогресивна България" и финансовото министерство казаха, че предстои да направят цялостен преглед на Закона за хазарта и цялостна реформа, което пък щяло да стане след обстоен анализ и обществено обсъждане.