Задържаха избягалия инфлуенсър Стоян Колев в Испания

Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от властите във Валенсия, Испания.

Колев публикува в профила си в TikTok кадри от задържането.

На видеото се вижда как трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо.

Новината за задържането му беше потвърдена от МВР, съобщи bTV. Министър Иван Демерджиев написа във "Фейсбук" „Сезонът приключи преди GTA VI“.

Очаква се Колев да бъде върнат в България следващата седмица. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала "Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение "постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Стоян Колев беше поставен под домашен арест по дело в Пазарджик, но избяга. Оказва се, че поставената му електронна гривна за проследяване няма GPS устройство и това е масово и при поставени гривни на домашни арестанти. По този начин почти всеки един от тях може да избяга спокойно, без да може да бъде проследен чрез гривната. И до момента не е ясно кой е виновен за липсата на проследяване.

Случаят предизвика сериозен обществен интерес, най-вече защото самият Колев не остана скрит от публичното пространство. Докато беше издирван, той продължи да публикува видеа в социалните мрежи, а в част от тях коментира действията на властите и собственото си бягство.