Оказва се, че масово електронните гривни са без възможност за проследяване

Оказва се, че в масово използваните у нас гривни няма GPS устройство и няма никаква възможност за проследяване след излизането от периметъра на станцията, която стои в имотите на домашните арестанти. По този начин почти всеки един от тях може да избяга спокойно без да може той да бъде проследен чрез гривната.

Росен Желязков, бивш директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, обяснява пред Нова тв, че последната обществена поръчка е включвала над 200 устройства, които са предназначени единствено да отчитат дали лицето се намира на адреса, където трябва да изтърпява мярката си.

Техническата спецификация на тези гривни показва, че те изпращат сигнал до станция, разположена в дома на задържания. Те не предават към сателит, което прави невъзможно проследяването им чрез GPS координати. Устройствата имат и специална функция, която сигнализира, ако някой се опита да ги откопчае. Тя обаче не работи извън обхвата на станцията.

Министерството на правосъдието е направило справка след въпроси на Нова тв, от която става ясно, че от 159 души с мярка домашен арест и електронна гривна, нито една не е с GPS.

От ведомството уточняват, че GPS гривните се използват предимно при осъдени с наложена забрана да посещават определени места или при лишени от свобода, които работят на външни обекти. В цяла България тези специализирани устройства са общо 50. Това на практика е основната разлика между двата вида техника – едните следят само местонахождението спрямо адреса, а другите позволяват проследяване на движението на лицето в реално време.

Всички тези неща станаха ясни покрай скандалът с липсващото проследяващо устройство от електронната гривна на домашния арестант в Бургас Стоян Колев, който очевидно се разраства. Въпросното лице изчезна от дома си и вече дни наред се подиграва на МВР с онлайн послания и видеа.

След като иначе много активният вътрешен министър Иван Демерджиев се шокира, че устройството не е разполагало с функция за постоянно проследяване на местоположението на Колев, в МВР настана пълно мълчание. И до момента не е ясно кой е виновен за липсата на проследяване, защо МВР мълчи и не предприема действия за откриване на виновника, защо мълчат министрите на вътрешните работи и на правосъдието, към когото е контролиращият дейността орган - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

Стоян Колев беше поставен под домашен арест във връзка с обвинения за хулигански прояви на пътя. Впоследствие той напусна дома си в бургаския квартал „Славейков“ и местонахождението му стана неизвестно.

Случаят предизвика сериозен обществен интерес, най-вече защото самият Колев не остана скрит от публичното пространство. Докато беше издирван, продължи да публикува видеа в социалните мрежи, а в част от тях коментира действията на властите и собственото си бягство.

Именно това доведе до множество сравнения с други нашумели случаи на издирвани лица, които успяваха да комуникират публично, докато органите на реда ги търсят. Сред примерите, които отново бяха припомнени, е случаят с Васил Михайлов от Перник, известен като „прокурорския син“. Докато се укриваше от правосъдието, той също публикува видео в интернет. Впоследствие беше задържан от ГДБОП след над 10 месеца издирване.

Твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че устройството не е разполагало с функция за постоянно проследяване на местоположението му, породи десетки иронични реакции в интернет. Потребител се запита какъв е смисълът от гривната, ако чрез нея не може да бъде установено къде се намира обвиняемият. Случаят постави и въпроса за ефективността на контрола върху хората, поставени под домашен арест.

След изчезването на Колев прокуратурата поиска мярката му за неотклонение да бъде променена от „домашен арест“ в „задържане под стража“. Съд постанови такава мярка задочно. Колев твърди, че вече се намира извън страната, но щял да се върне.