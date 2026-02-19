България отбелязва 153 години от смъртта на Апостола

С възпоменателна церемония София отбелязва 153 години от гибелта на Апостола на свободата.



В храма "Света София" патриарх Даниил отслужи панихида от 17 часа. След това литийно шествие с участието на президента Илиана Йотова, столичния кмет Васил Терзиев, министър-председателя Андрей Гюров, председателя на НС Рая Назарян и други държавни лица стигна до паметника на Васил Левски, като така символично измина последните стъпки на Апостола.

Официалната церемония от 18 часа се излъчва на живо по БНТ. Йотова, кметът Терзиев и историкът проф. Пламен Павлов произнесоха възпоменателни слова.

Във връзка с организирането на церемонията пред паметника на Васил Левски днес бе въведена временна организация на движението, а хората, които искаха да поднесат цветя, можеха да стигнат до него през три пункта за проверка до 17:30 ч.

В знак на почит към Апостола на свободата върху сградата на Столичната община и тази вечер ще бъдат проектирани ликът на Левски и неговите завети.

Военнослужещи от Сухопътните войски се включиха в общоградските събития в градовете Димитровград, Шумен, Смолян, Сливен, Асеновград, Белене, а военнослужещи от ВВС – във военните ритуали в Ямбол и Плевен пред паметниците на Васил Левски, предава БГНЕС.