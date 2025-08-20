Българите харесват Германия и Франция повече от Русия

EПА/БГНЕС 19 август 2025 г. Протест "Не предавайте Украйна" в Лондон. Украинци демонстрираха, призовавайки Украйна да не бъде предадена след дипломатически разговори във Вашингтон.

ЕС, Франция и Германия се радват на по-голям процент положителни оценки сред българите. Европейският съюз има положително отношение сред 64,9% от българите, а отрицателно - сред 21,3%. Германия е на сходни позиции с 61,2% срещу 25,2%. Франция е с 54,1% положителни оценки и 28,9% отрицателни. Дори Великобритания, която напусна ЕС, печели по-скоро положително отношение с 51,3% позитивни оценки и 31,2% негативни. НАТО е на нива: 38,7% положително отношение и 41,9% отрицателно. САЩ и Русия имат съответно: 32,5% срещу 49,6% и 31,2% срещу 49,7%. Украйна има положително отношение сред 24,7% от българите, а отрицателно - сред 55,1%.

Това показва сондаж по някои от актуалните за сезона теми, който е част от редовните изследвания на новата социологическа агенция "Мяра", създадена наскоро от екипа на Първан Симеонов.

Срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери идват на фона на традиционно българско уважение по-скоро към европейските сили и колебливо отношение към Русия и САЩ, посочват от "Мяра". "Видимо е, че българският вкус остава при обобщения образ на Европа, която дори в неясна позиция е всъщност най-близка", пишат социолозите. Според анализа "съпътстваща жертва" на международните борби в българското масово съзнание остава самата Украйна, която има сравнително ниско положително отношение и е близо до нивата на отношението към Русия, които от своя страна спаднаха след началото на руската инвазия. Текущият образ на САЩ също явно по-скоро поляризира мненията у нас.

ЦЕНИТЕ

Близо 3/4 от пълнолетните българи намират, че в последните седмици има увеличение на цените на стоките и услугите. "В последните няколко седмици усетих намаление на цените на стоките и услугите, които ползвам", казват само 2% от анкетираните, 17,3% не са усетили промяна в последните седмици, но 73,9% избират отговора "усетих увеличение". Близо 7% не могат да преценят. Дори това да е песимизъм по навик, дяловете са сериозни. Те са най-сериозни сред най-възрастните хора у нас, а не са малки дори сред привържениците на сега управляващите партии, сочат от "Мяра".

ПОЖАРИТЕ

В сезона на пожарите 63% хората декларират положително отношение към работата на пожарната у нас. 21,2% са на обратната позиция. Останалите се колебаят.

Повечето обаче остават принципно критични към институциите, отговорни за преодоляване на пожарите. 31,9% смятат, че институциите в България по-скоро правят максимално възможното, въпреки че ситуацията явно е трудна. 57,3% обаче предпочитат другия извод: Ситуацията явно е трудна, но и институциите в България не правят максимално възможното. Малко над една десета не могат да преценят.

Помолени да изберат по списък до три основни фактора за ситуацията с пожарите в страната, 87,8% назовават човешката небрежност, 84,6% посочват като фактор умишлените палежи, самата природа, например горещини, ветрове и т.н., са посочени от 68,3%, а 45,5% посочват като фактор недостатъчната грижа от страна на ресорните институции.

Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 31 юли и 8 август 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.