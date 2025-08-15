Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон

"Група леви партии, начело с президент популист, си измислят поводи по средата на лятото, бранят "с телата си" държавни имоти с отпаднала необходимост, но не става ясно от кого. Кой е тръгнал да приватизира?" - това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Айдемир, където присъства на тържествено освещаване на нов православен храм.

Експремиерът даде да се разбере, че е сърдит на Радев, ПП и "ДПС - Ново начало", които действали в "много добър синхрон".

"От 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление. Пет правителства имаме. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран, а ние да се срамуваме? Битката в център ляво е толкова голяма, че всеки ден си търсят повод, защото няма какво да правят", посочи още лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза, че се гордее, защото като премиер е дал на общините военните казарми в Стара Загора и Шумен - "те бяха с отпаднала необходимост, а станаха приказни паркове и спортна зала", допълни той.

"Направили сме невъзможна управленска конструкция, паянтова. Изисква се много висша политическа отговорност от останалите партии. "ДПС - Ново начало" няма да вървят в посока падане на правителството. Като не става, ще отидем на избори и всеки ще обясни на българите защо това се случва", заяви бившият премиер.