Бившият столичен зам.-кмет Барбутов е пуснат под домашен арест

Софийският градски съд пусна под домашен арест бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Никола Барбутов е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост'' обявиха, че им е оказван натиск за обществени поръчки, които да бъдат печелени от конкретни фирми. А спечелилите да връщат по 6% от стойността на поръчката, припомня БГНЕС.

Съдът прие, че обоснованото предположение за съпричастност на Барбутов към престъпленията, в които е обвинен, не е разколебано и се подкрепя от доказателствата по делото и показанията на свидетелите. Няма опасност обаче той да се укрие и такава никога не е съществувала. Няма данни да влияе на разследването и да извърши престъпление. Фактор за изменение на мярката е и изминалият срок на задържане (от 24 юни), както и това, че няма събрани нови доказателства, посочи още съдът.

Това определение не е окончателно и може да се атакува пред апелативния съд.

Съдия Николай Николов отбеляза, че осигуряването на възможност на прокуратурата да разследва не е основание за задържане. Недопустимо е мярката да се изпълнява единствено с цел държавното обвинение да събира доказателства, тъй като такава цел не е предвидена в НПК, посочи съдът, цитиран от БТА.

По-рано по време на заседанието от прокуратурата настояваха жалбата срещу мярката на Барбутов да не се уважава и той да остане в ареста.

Адвокат Ина Лулчева коментира пред медиите, че е доволна от промяната на мярката, защото ще се "преустанови това изтезание, което е пребиваването в ареста". Тя добави, че се надява прокуратурата да прояви разум да не протестира определението на съда. Защитникът добави, че съдът е отчел факта, че прокуратурата след един период не е разследвала.

"Практиката на върховния съд в годините, когато се е заминавал с мерките за неотклонение, беше еднозначна, включително има решения, в които се казва, че ако прокуратурата не е обосновала достатъчно доказателства, за да обоснове подозрението и иска тепърва да ги събира, да не повдига обвинение, а не да иска хората да са задържани", каза Лулчева и добави, че България е осъждана многократно в Страсбург във връзка с незаконни арести и това се е случвало след многократно произнасяне на отделни съдийски състави у нас.