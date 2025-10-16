Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бившият столичен зам.-кмет Барбутов е пуснат под домашен арест

16 Окт. 2025Обновена
Барбутов през лятото, малко преди да бъде задържан.
БГНЕС
Барбутов през лятото, малко преди да бъде задържан.

Софийският градски съд пусна под домашен арест бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. 

Никола Барбутов е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост'' обявиха, че им е оказван натиск за обществени поръчки, които да бъдат печелени от конкретни фирми. А спечелилите да връщат по 6% от стойността на поръчката, припомня БГНЕС.

Съдът прие, че обоснованото предположение за съпричастност на Барбутов към престъпленията, в които е обвинен, не е разколебано и се подкрепя от доказателствата по делото и показанията на свидетелите. Няма опасност обаче той да се укрие и такава никога не е съществувала. Няма данни да влияе на разследването и да извърши престъпление. Фактор за изменение на мярката е и изминалият срок на задържане (от 24 юни), както и това, че няма събрани нови доказателства, посочи още съдът. 

Това определение не е окончателно и може да се атакува пред апелативния съд. 

Съдия Николай Николов отбеляза, че осигуряването на възможност на прокуратурата да разследва не е основание за задържане. Недопустимо е мярката да се изпълнява единствено с цел държавното обвинение да събира доказателства, тъй като такава цел не е предвидена в НПК, посочи съдът, цитиран от БТА.

По-рано по време на заседанието от прокуратурата настояваха жалбата срещу мярката на Барбутов да не се уважава и той да остане в ареста.

Адвокат Ина Лулчева коментира пред медиите, че е доволна от промяната на мярката, защото ще се "преустанови това изтезание, което е пребиваването в ареста". Тя добави, че се надява прокуратурата да прояви разум да не протестира определението на съда. Защитникът добави, че съдът е отчел факта, че прокуратурата след един период не е разследвала.

"Практиката на върховния съд в годините, когато се е заминавал с мерките за неотклонение, беше еднозначна, включително има решения, в които се казва, че ако прокуратурата не е обосновала достатъчно доказателства, за да обоснове подозрението и иска тепърва да ги събира, да не повдига обвинение, а не да иска хората да са задържани", каза Лулчева и добави, че България е осъждана многократно в Страсбург във връзка с незаконни арести и това се е случвало след многократно произнасяне на отделни съдийски състави у нас.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Никола Барбутов

Още новини по темата

Бившият столичен зам.-кмет Барбутов остава окончателно в ареста
18 Септ. 2025

Съдът отказа да пусне от ареста бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов
12 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

Съдът шамароса прокуратурата по делото "Барбутов"
20 Авг. 2025

Соня Клисурска: Не свидетелствах срещу Барбутов и получих обвинение
04 Юли 2025

5 неудобни въпроса за корупционния скандал в "Продължаваме промяната"
04 Юли 2025

Втори съд остави Никола Барбутов в ареста
03 Юли 2025

Съдът остави Никола Барбутов в ареста
26 Юни 2025

Прокуратурата обвини Барбутов за ОПГ и обещаване на подкуп
25 Юни 2025

Кирил Петков подаде оставка като съпредседател и депутат на ПП

25 Юни 2025

Зам.-кметът на София Никола Барбутов е арестуван
24 Юни 2025

ДБ поиска от ПП спешно да промени кадровата си политика
24 Юни 2025

Васил Терзиев назначи още един заместник-кмет на София
22 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар