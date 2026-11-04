Бившият шеф на разузнаването осъди прокуратурата за 50 000 лв.

Бившият шеф на Държавна агенция "Разузнаване" Драгомир Димитров е поредният, който осъжда прокуратурата за незаконно обвинение по Закона за отговорността на държавата. На него прокуратурата трябва да плати близо 50 000 лева обезщетения. Това следва от решение на Софийския апелативен съд (САС), с което и на втора инстанция искът на Диминров е уважен напълно. За казуса разказва "Лекс".

Бившият шеф на ДАР, който в момента е председател на Съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй", заведе дело срещу прокуратурата, след като срещу него над три години имаше висящо разследване за престъпление по служба, свързано с изтичане на класифицирана информация.

В началото на 2020 г. държавното обвинение обяви, че Димитров, който тогава беше генерален консул в Мюнхен, е привлечен като обвиняем за това, че през 2016 г. като председател на ДАР не е организирал и не е контролирал дейностите по защита на класифицираната информация в агенцията с цел да набави 91 500 евро за чужда фирма.

След това се разбра, че става дума за система за обмен на информация, която ДАР купила, без да получи уверение от ДАНС, че тази фирма може да борави с класифицирана информация. В хода на разследването обаче било установено, че фирмата е препоръчана от партньорска служба, именно служители на това близко разузнаване инсталирали и системата, а освен това през нея не минавала класифицирана, а единствено оперативна информация. Процедурата била и напълно прозрачна с положителни становища от шефове на дирекции в ДАР, а служителите минали предварително обучение. През 2019 г. ДАНС извършила проверка, според която нямало възникнали вреди, но имало риск от такива и именно заради това започнало разследването срещу Димитров.

През лятото на 2023 г. наблюдаващият военно-окръжен прокурор полк. Адалберт Живков прекрати делото, след като установява, че Димитров е извършил деянията, но те не са престъпление, тъй като обществената им опасност е явно незначителна. Бившият шеф на ДАР обжалва постановлението, тъй като искал да се запише, че няма данни за извършено престъпление, но военният съд отхвърлил жалбата, като в определението му се казва, че в прокурорското постановление няма нищо, което да поставя под съмнение невинността на Димитров.

Преди да се стигне до този край на казуса обаче, през януари 2020 г. на Димитров е повдигнато обвинение в престъпление по служба, което се наказва с до 8 години затвор, наложена му е гаранция от 5000 лева и му е забранено да напуска страната, макар тази мярка да е отменена само след седмица. От ДАНС пък не му подновяват достъпа до класифицирана информация. Като особено унизителен той описва факта, че Военно-окръжната прокуратура е изпратила писмо до тогавашния външен министър Екатерина Захариева, от която е поискано да осигури явяването на консула в Мюнхен, за да му бъде повдигнато обвинение.

Димитров заведе иск за 41 000 лева обезщетение за неимуществени вреди срещу прокуратурата и първата инстанция го уважи изцяло, а освен това му бяха присъдени и още 3600 лева за платените от него адвокатски хонорари. Върху тези суми се трупат и лихви. Апелативният съд приема решението за справедливо и го оставя в сила. Прокуратурата има право да протестира и пред върховния съд.