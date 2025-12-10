Архитекти и художници искат всяка нова сграда да включва изкуство

Съюзът и камарата на архитектите в България, Съюзът на българските художници и УАСГ застанаха зад инициатива на депутата Даниел Лорер, която може да доведе до сериозна визуална трансформация в публичните пространства у нас. Организациите се обединяват около искането 2% от инвестиционния бюджет на институциите за строителство и реконструкция на сгради да бъдат заделяни за висококачествено изкуство, създадено за конкретния строителен обект. Това според архитекти и творци има потенциал да създаде много вдъхновяващи пространства у нас и да стимулира създаването на ново културно наследство.

Заделянето на целеви средства за изкуство при изграждането на нови сгради е практика от периода на следвоенна Европа, се изтъква в проектодекларацията на организациите, подкрепящи инициативата. Пионер с подобно законодателство е Италия, която още през 1949 г. приема закон с разпоредба 2% от разходите по изграждане на нови обществени сгради да се заделят за изкуство. Германия въвежда такъв регламент през 1950 г. с вариращ дял от 1-2% инвестиции в изкуство, Франция - през 1951 г., като срещу заделяният там 1% от бюджета за ново строителство през годините са създадени над 12 000 произведения на изкуството. Сходен закон със заделяне на 1% за придобиване на произведения на изкуството приема през 1997 г. и Гърция, изтъкват инициаторите на идеята.

Според тях във всички тези държави мярката е имала едновременно кулутрен, социален и икономически ефект - подобрила е професионалната реализация на творците, довела е до по-естетическа публична среда и до създаване на културно наследство и идентичност.

Инициаторите на предложението ще сформират работна група, която да проучи по-детайлно международния опит и да предложи предложения за конкретни промени в нормативната уредба. Ако подобно предложение бъде прието, то ще касае голям финансов ресурс. По данни на Агенцията за обществените поръчки за 2023 г. общата стойност на договорите за строителство, сключени в България, е била 6.6 млрд. лв. От приложението на този регламент вероятно следва да бъдат изключени европейските средства, доколкото правилата за изразходване там са различни.