Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Архитекти и художници искат всяка нова сграда да включва изкуство

Идеята е 2% от бюджета за строителство на публични сгради да се инвестира в произведения, създадени за тях

Днес, 11:49
Архитекти и художници искат по-богата на изкуство градска среда.
Архитекти и художници искат по-богата на изкуство градска среда.

Съюзът и камарата на архитектите в България, Съюзът на българските художници и УАСГ застанаха зад инициатива на депутата Даниел Лорер, която може да доведе до сериозна визуална трансформация в публичните пространства у нас. Организациите се обединяват около искането 2% от инвестиционния бюджет на институциите за строителство и реконструкция на сгради да бъдат заделяни за висококачествено изкуство, създадено за конкретния строителен обект. Това според архитекти и творци има потенциал да създаде много вдъхновяващи пространства у нас и да стимулира създаването на ново културно наследство. 

Заделянето на целеви средства за изкуство при изграждането на нови сгради е практика от периода на следвоенна Европа, се изтъква в проектодекларацията на организациите, подкрепящи инициативата. Пионер с подобно законодателство е Италия, която още през 1949 г. приема закон с разпоредба 2% от разходите по изграждане на нови обществени сгради да се заделят за изкуство. Германия въвежда такъв регламент през 1950 г. с вариращ дял от 1-2% инвестиции в изкуство, Франция - през 1951 г., като срещу заделяният там 1% от бюджета за ново строителство през годините са създадени над 12 000 произведения на изкуството.  Сходен закон със заделяне на 1% за придобиване на произведения на изкуството приема през 1997 г. и Гърция, изтъкват инициаторите на идеята. 

Според тях във всички тези държави мярката е имала едновременно кулутрен, социален и икономически ефект - подобрила е професионалната реализация на творците, довела е до по-естетическа публична среда и до създаване на културно наследство и идентичност. 

Инициаторите на предложението ще сформират работна група, която да проучи по-детайлно международния опит и да предложи предложения за конкретни промени в нормативната уредба. Ако подобно предложение бъде прието, то ще касае голям финансов ресурс. По данни на Агенцията за обществените поръчки за 2023 г. общата стойност на договорите за строителство, сключени в България, е била 6.6 млрд. лв. От приложението на този регламент вероятно следва да бъдат изключени европейските средства, доколкото правилата за изразходване там са различни.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

градска среда

Още новини по темата

Духът на града е новата магия в живописта на Слав Недев
09 Яну. 2025

Една година не стигна за ремонт на асансьор в София
13 Февр. 2024

Парижани гласуваха тройни такси за паркиране на джип
05 Февр. 2024

Първият речен парк приема фестивала „Реките на София“ през септември
07 Юли 2023

Зеленият проект за Централна гара обрасна с мащабно строителство
23 Окт. 2019

Как се приватизира гледката към Витоша
31 Юли 2019

Как Пловдив надмина София по некачествени ремонти
06 Юни 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ