Акушерка е осъдена заради смъртта на новородено дете

Тя е получила условна присъда, защото не е информирала лекар за удар в областта на главата

Днес, 10:05

Окръжен съд – Търговище призна за виновна акушерката С. И. (на 37 години, неосъждана) за това, че в качеството си на дежурна акушерка е причинила смъртта на новородено дете. Това е станало "поради немарливо изпълнение на правно регламентирана медицинска дейност, като при ежедневното обслужване на детето е настъпил удар в областта на главата" При удара е получена тежка черепно-мозъчна травма, представляваща  постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. Това съобщи самият съд в официално съобщение.

По този начин обвиняемата е нарушила основната дейност: при установена най - малка промяна в състоянието на новороденото не е информирала веднага дежурния лекар и не е изпълнила задължението си като дежурна акушерка да опише с рапорт състоянието на новороденото и настъпилите промени. Въпреки предприетите реанимационни действия е настъпил смъртен изход, разказват от съда.

Оттам припомнят, че в качеството й на акушерка на С. И. през 2024 г. беше повдигнато обвинение за смърт за новородено, настъпила през месец март 2022 г.. Тричленен състав на окръжния съд тогава призна С. И. за невиновна по повдигнатите й обвинения. След обжалване от защитата на пострадалите и протест от държавното обвинение Апелативен съд – Варна се произнесе за връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на ОС – Търговище.

В хода на настоящото производство бяха изслушани множество свидетели, както и петорна медицинска експертиза чрез видеоконферентна връзка. Деянието съставлява престъпление по НК и съдът наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години с изпитателен срок от пет години (условно осъждане).

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в петнадесетдневен срок.

