Ремонтът на пътя София - Перник през Владая, който започна в началото на месеца предизвика недоволство сред шофьорите заради абсурдно поставени два реда колчета, които разделят лентите за движение.

В петиция се настоява колчетата да бъдат премахнати на местата с прекъсната маркировка, даваща право да се изпреварва.

Според Пътната агенция колчетата са поставени по предписание на експерти от СДВР като превантивна мярка срещу пътно-транспортните произшествия.

„Трафикът тук в пиковите часове е огромен. През лятото поне половината трафик за Гърция минава от тук. Смятам да внеса петицията в АПИ“, каза пред Би Ти Ви Руслана Петрова, създател на петицията

По думите ѝ около 310 души са се подписали в рамките на 24 часа.

„Така поставени колчетата, трябва един гигантски слалом да правим с автомобилите. Не знам какво се случва, ако има ПТП и трябва да минат автомобили на Спешна помощ“, коментира Петрова.

Според нея катастрофите няма да приключат, а просто ще има „летящи колчета“.

„Тотално противоречие е поставянето на колчета и на места, на които има прекъсната линия“, каза от своя страна Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Той също е на мнение, че колчетата няма да осигурят безопасност, а напротив – ще затруднят движението и ще създават условия за конфликтни ситуации.

"Колчета върху прекъсната бяла линия на ремонтирания път между Владая и Перник - доста интересна комбинация. Маркировката позволява престрояване, а колчетата физически го възпрепятстват. Каква ли е инженерната логика зад това решение и какво точно трябва да разбира водачът - че може да се престроява, но не може да се престроява?", коментират от trinmo.org - Транспорт, инфраструктура и мобилност в пост във фейсбук.

В района има и пешеходна пътека, която завършва в дерето.

Иначе за първи път колчета бяха сложени на пътя край Кресна и те дадоха впечатляващ резултат. Бе отчетено, че години след поставянето им в дефилето няма нито една жертва. А данните по-рано понякога отчитаха по няколко загинали дневно 7 загинали. Драстично по-малко са и ранените. Колчетата, или т.нар. ограничители, се захващат за асфалта в средата на платното и при удар се огъват. В Кресненското дефиле бяха монтирани през 15 метра, а височината им е 75 см.