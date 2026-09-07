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7 месеца няма виновни за голите снимки от козметични салони

Разследването за качването на кадрите в порносайтове е доникъде, а едното студио продължава да си работи

Днес, 12:00
Според сигналите от началото на годината, в интернет са изтекли и кадри с козметични процецедури на мъже
Нова тв
Според сигналите от началото на годината, в интернет са изтекли и кадри с козметични процецедури на мъже

Вече 7 месеца няма съществено развитие по разследването на големия скандал със скритите камери в два салона за лазерна епилация в Бургас, записи от които се появиха в порносайтове в интернет. Дори още не са готови някои експертизи, а самото разследване се води срещу неизвестен извършител, макар салоните да си имат собственици.

В първите дни на февруари стана известно, че камери са записвали клиентите и след това кадрите са качвани в сайтове за порнография. След това се разбра, че фирмата собственик има обекти още в Ямбол и Пловдив. Над 100 жени, сред които и непълнолетни момичета от Бургас, са подали сигнали в полицията, но няма как да заведат дела, защото към началото на септември на практика няма никакво развитие, съобщава "Нова тв". 

Освен, че няма изготвени експертизи и че разследването се води срещу неизвестен извършител, все още се проверяват плащания в страната и извън нея към трети страни. Установява се и дали се е плащало и дали продължава да се плаща с криптовалута.

„Официална информация от прокуратурата и МВР за хода на досъдебните производства на практика нямаме. Получаваме неформална информация - казва адвокат Росен Диев. - Чисто теоретично, ако разследването се води срещу неизвестен извършител и не бъдат намерени виновни лица и привлечени като обвиняеми, то може да бъде прекратено на това основание." 

Според адвоката, единият салон в Бургас не работи, но не защото е затворен от държавните органи, а по решение на самите собственици, "които може би са сменили помещението или наименованието на фирмата си с цел да не се свързват с този скандален случай".

"Другият салон, доколкото ми е известно от моите клиенти, продължава да работи и на практика не е препятстван с нещо да извършва бизнеса си”, добавя Диев.

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Ключови думи:

записи от камери, порнографски материали

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