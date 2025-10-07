4 пъти на ден ще затварят магистрала "Тракия"

По четири пъти на ден ще бъде спирано движението между 24-и и 33-и километър на автомагистрала „Тракия“ заради ремонтите и интензивния трафик.

Ограниченията се въвеждат от днес до четвъртък в часовете 12, 14, 16 и 18 часа и ще продължават между 30 и 45 минути.

През това време в платното за София ще се пропуска единствено движението в обратна посока – от столицата към Пловдив. Целта е да се регулира трафикът и да се избегнат задръствания.

Мярката се налага заради ремонтните дейности в деветкилометров участък от трасето, където движението е прехвърлено изцяло в платното за София. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват временната организация на движението и пътните знаци.

Според анализа на трафика най-натоварен е участъкът между 11 и 19 часа, когато преминават над хиляда автомобила на час. Като алтернативни маршрути могат да се използват Подбалканският път София – Карлово и пътят Ихтиман – Самоков. При необходимост „Пътна полиция“ може да въведе допълнителни мерки за регулиране на движението.