До 4 часа се чака на ГКПП "Капитан Андреево"

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево". Колони от автомобили, основно на гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след лятната си почивка в Турция, изпълват граничната зона. Преминаването през нея отнема между 3 и 4 часа, съобщават граничните власти.

"Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза гранична проверка. Всички девет трасета работят, всички автоматизирани работни места са отворени и обезпечени с персонал и техника", съобщи пред Би Ти Ви старши инспектор Мариян Куртов, зам.-началник на пункта. За да се облекчи трафикът, на място са командировани служители от регионалните дирекции "Гранична полиция" в Русе и Смолян.

По данни на граничните власти преминаването на автомобилите отнема средно между 3 и 4 часа, като на българска територия обработката на една кола трае до 2 часа. Само за последното денонощие през пункта са преминали 6979 превозни средства - около 290 на час. В пиковите моменти броят достига до 310-320.

От "Гранична полиция" уверяват, че бързата обработка не е за сметка на контрола - продължават проверки за укрити хора и контрабандни стоки, а за граждани на ЕС се извършват минимални гранични проверки.

Най-натоварен е граничният пункт е в четвъртък, петък, събота и неделя. Очаква се до края на август трафикът да остане изключително интензивен, когато основният поток от гастарбайтери ще се изтегли към Европа.

Опашки от автомобили вече се натрупват и на пункта "Калотина" на границата със Сърбия.