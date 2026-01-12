20-годишен студент създаде дигитална карта на опасните тротоари в столицата

Всеки може да влезе в платформата „SOFaccess“ и да докладва за проблеми от типа на разбити тротоари, липсващи или повредени капаци на шахти, неработещи асансьори или ескалатори в подлези.

20-годишният студент от Техническия университет в София Тихомир Гърменлиев създаде дигитална карта за опасните тротоари в столицата.

Проектът „SOFaccess“ показва препятствията в пешеходните зони и има за цел да привлече вниманието на институциите, от които зависи подобряването им.

„Вдъхнови ме това, че живея в квартал, в който тротоарите не са в много добро състояние, и всъщност исках, може би, по един начин да направим нашия град по-достъпен“, заяви пред БНТ Тихомир Гърменлиев.

Всеки може да влезе в платформата и да докладва за проблеми от типа на разбити тротоари, липсващи или повредени капаци на шахти, неработещи асансьори или ескалатори в подлези. Това става като сканира QR код, който е поставен на различни публични места в София – спирки, трамваи, подлези.

Подаването на сигнал става в няколко стъпки. Трябва да се избере местоположение от картата, да се опише проблемът и да се прикачи снимка.

Проектът е част от „Академия за визионери“ на Столична община, която дава възможност на млади и креативни хора да реализират своите идеи в полза на обществото. „SOFaccess“ е един от наградените.

Въпреки че платформата работи отскоро, вече има подадени над 200 сигнала, които отиват към общината, като очакванията са управата на столицата да предприеме мерки за ремонта на тротоарите.

Платформата е безплатна и не изисква регистрация. Подаването на сигнал е анонимно. Достатъчно е само човек да има отношение към заобикалящата го среда и да поеме инициатива за промяна.

„Можем да подобрим качеството на средата в София с малки стъпки. Докладването на един сигнал в проекта „SOFaccess“ отнема по-малко от една минута. И с тази малка стъпка можем да допринесем да живеем в един по-достъпен и красив град и така един ден наистина да живеем по-приятно“, казва Тихомир.