Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

20-годишен студент създаде дигитална карта на опасните тротоари в столицата

Проектът „SOFaccess“ има за цел да привлече вниманието на общината и всички институции, от които зависи подобряването на пешеходните зони

Днес, 21:02
Всеки може да влезе в платформата „SOFaccess“ и да докладва за проблеми от типа на разбити тротоари, липсващи или повредени капаци на шахти, неработещи асансьори или ескалатори в подлези.
Всеки може да влезе в платформата „SOFaccess“ и да докладва за проблеми от типа на разбити тротоари, липсващи или повредени капаци на шахти, неработещи асансьори или ескалатори в подлези.

20-годишният студент от Техническия университет в София Тихомир Гърменлиев създаде дигитална карта за опасните тротоари в столицата.

Проектът „SOFaccess“ показва препятствията в пешеходните зони и има за цел да привлече вниманието на институциите, от които зависи подобряването им.

„Вдъхнови ме това, че живея в квартал, в който тротоарите не са в много добро състояние, и всъщност исках, може би, по един начин да направим нашия град по-достъпен“, заяви пред БНТ Тихомир Гърменлиев. 

Всеки може да влезе в платформата и да докладва за проблеми от типа на разбити тротоари, липсващи или повредени капаци на шахти, неработещи асансьори или ескалатори в подлези. Това става като сканира QR код, който е поставен на различни публични места в София – спирки, трамваи, подлези.

Подаването на сигнал става в няколко стъпки. Трябва да се избере местоположение от картата, да се опише проблемът и да се прикачи снимка.

Проектът е част от „Академия за визионери“ на Столична община, която дава възможност на млади и креативни хора да реализират своите идеи в полза на обществото. „SOFaccess“ е един от наградените.

Въпреки че платформата работи отскоро, вече има подадени над 200 сигнала, които отиват към общината, като очакванията са управата на столицата да предприеме мерки за ремонта на тротоарите.

Платформата е безплатна и не изисква регистрация. Подаването на сигнал е анонимно. Достатъчно е само човек да има отношение към заобикалящата го среда и да поеме инициатива за промяна.

 „Можем да подобрим качеството на средата в София с малки стъпки. Докладването на един сигнал в проекта „SOFaccess“ отнема по-малко от една минута. И с тази малка стъпка можем да допринесем да живеем в един по-достъпен и красив град и така един ден наистина да живеем по-приятно“, казва Тихомир.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

разбити тротоари, ремонт на тротоари

Още новини по темата

Граждани печелят все повече дела заради разбити тротоари
13 Яну. 2025

Любимите на ГЕРБ пътни фирми се наредиха за два мегатърга в София
22 Окт. 2022

София тегли заем за ремонт на тротоари
19 Апр. 2022

София плаща десетки хиляди по дела за травми от разбити тротоари
04 Юни 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?