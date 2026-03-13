18 души са се гаврили, насилвали и отвличали клиенти на бързи кредити

ГДБОП неутрализира група, която карала хора да извършват имотни сделки против волята им

Днес, 17:30
Служители на ГДБОП атакуват офиса на арестуваните

Служители на ГДБОП арестуваха 18 души, свързани в престъпна група за рекет спрямо клиенти на дружество за бързи кредити. За операцията съобщиха поотделно прокуратурата, МВР и службата за борба с организираната престъпност.

В хода на разследването, продължило близо година, са документирани методите, с които служителите на кредитната къща са действали към длъжници, включващи насилие, изнудване, заплахи за живота, отвличане, причиняване на леки и средни телесни повреди.

Установени са потърпевши от действията им граждани с физически и психически травми след проявена брутална жестокост и гаври – със счупени ребра, фрактура на черепа, пребивани, отвличани или принуждавани да извършват имотни сделки против волята им.
Специализираната операция е проведена на 11 март 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура по досъдебно производство за извършени множество престъпления.

При полицейската акция на територията на столицата са извършени 45 действия по разследването – лични обиски, претърсвания на жилища, офиси и превозни средства.

Иззети са близо 30 електронни устройства, над 15000 евро в брой и множество вещи, сред които палки, боксове, спрейове, белезници, ножове, бухалки, както и множество документи, имащи отношение към разследването.

Обезпечени са трезори, ползвани от задържаните. Разпитани са свидетели.

В качеството на обвиняеми са привлечени 8 от арестуваните. С прокурорско постановление задържането им е продължено на до 72 часа.

 

