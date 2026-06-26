Какви здравни права имаме при пътуване

По повод настъпващия сезон на отпуските и пътуванията здравната каса публикува полезна информация какви здравни права имаме у нас и в чужбина.

Какви документи трябва да вземем със себе си, ако ни предстои почивка в България, за да сме сигурни за здравето си?

НЗОК няма разписани конкретни изисквания относно необходимата документация (необходимо е лицата да са с непрекъснати здравноосигурителни права).Здравноосигурителната (синята) книжка е необходима само при посещение при дентален лекар.

Ако ни се наложи да потърсим медицинска помощ, има ли значение кой общопрактикуващ или лекар специалист ще изберем, ако искаме да ни прегледат по линия на Здравната каса?

При необходимост от медицинска помощ по време на почивката можем да се обърнем към всеки един общопрактикуващ лекар, който има сключен договор с НЗОК.

Какво дължим, при условие, че сме прегледани от лекар, различен от личния ни?

Здравноосигурените лица, обърнали се инцидентно по повод на остро състояние към друг лекар от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на друго населено място, не заплащат за извършения преглед. Заплаща се само потребителска такса за посещение, която към настоящия момент е в размер на 1.48 евро (2,90 лв).

Може ли общопрактикуващият лекар да ни издаде направление за специалист или хоспитализация?

Общопрактикуващият лекар извършил прегледа на пациент от друг здравен район може да издаде „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ и „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“.

Може ли да ни издаде рецепта?

Да, при необходимост той предписва лечение за което издава и рецепта, включително и е-рецепта.

Ако останем за по-дълго време, може ли временно да сменим личния си лекар?

Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен избор с регистрационна форма за временен избор. Това дава всички права на постоянен пациент.

Можем ли да направим временна смяна онлайн?

Здравноосигурените могат да попълнят и изпратят на избрания лекар регистрационна форма за временен избор по електронен път, безплатно.

Трябва ли да уведомим постоянния си лекар за временната смяна?

НЗОК няма изисквания лицето да уведомява „постоянния си лекар за временната смяна“.

Как става връщането при постоянния личен лекар?

При изтичане на срока на временния избор това става автоматично.

Ако ни престои почивка в чужбина какви документи трябва да носим със себе си?

При краткосрочни пътувания, като например екскурзии и почивки в ЕС, Швейцария и Великобритания, всяко едно здравноосигурено лице е необходимо да разполага с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Какви възможности за лекарска помощ ни дава ЕЗОК?

ЕЗОК дава право на достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения и лекарски практики, имащи сключен договор с местен здравноосигурителен фонд. Обхватът на медицинската помощ се определя от лекуващия на място лекар.

Каква е разликата между ЕЗОК и удостоверението за временно заместване?

ЕЗОК е карта (пластика), която се издава в рамките на 15 календарни дни за период от една година за пълнолетни граждани, за период от 10 години или до изтичане на пенсионното (ТЕЛКово) решение за пенсионери, както и за период от пет години или до навършване на пълнолетие за лица под 18-годишна възраст. Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК се издава на хартиен носител за срок до два месеца от датата на издаване. Служи в случаите, когато здравноосигуреното лице не разполага с ЕЗОК или когато се налага спешно заминаване, без да може да се изчака срокът за издаване на ЕЗОК.