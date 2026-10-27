Инсултът може да започне при обикновен разговор

Инсултът може да започне по време на обикновен разговор. Изведнъж човекът срещу нас не успява да изговори думите, усмивката му става несиметрична или едната му ръка отслабва. Дали ще разпознаем случващото се и ще потърсим помощ веднага, може да има значение за целия му живот. Това припомнят от Асоциацията за инсулт и афазия по повод 29 октомври – Световен ден за борба с инсулта. За повече информираност, асоциацията ще разпространи листовки до всяка българска община, както и плакати, които да достигнат до места, през които хората преминават всеки ден — кметства, социални услуги, читалища, пенсионерски клубове и общински центрове за обслужване.

Стремежът е във всеки общински център да има местна инициатива, съобразена с възможностите и потребностите на хората. Това има особено значение за малките и отдалечените населени места. Разстоянието до болница с готовност за специализирано лечение е различно, но първата необходима стъпка навсякъде е една и съща — симптомите да бъдат разпознати и спешната помощ да бъде повикана без забавяне, посочват специалистите.

При инсулт времето има значение за възможностите за лечение и за ограничаване на уврежданията. Навременната помощ може да съхрани способността на човек да говори, да се движи, да се грижи за себе си и да общува с близките си. Припомняме основните правила:

Какво е необходимо да следим?

Използване на тест „Б.Ъ.Р.З.О.“ за насочване на първите действия:

Бързина – предприемете бързи действия

Ъгли на устата – едната страна на лицето увиснала ли е или е изтръпнала? Помолете човека да се усмихне. Неравномерна ли е усмивката на човека?

Ръце – едната ръка слаба ли е или е изтръпнала? Помолете човека да вдигне двете си ръце. Спуска ли се надолу едната ръка?

Затруднения в говора – говорът неясен ли е? Помолете човека да каже имената си или просто изречение.

Обадете се на телефонен номер 112, ако е невъзможно или затруднено изпълнението на теста. Всяка минута е от значение.

Какви други симптоми са възможни:

ОБЪРКВАНЕ, проблеми с говора, разбирането четенето и писането.

ПРОБЛЕМИ В ЗРЕНИЕТО с липса на зрение в едното или двете очи, „движещ се“ образ, отпадане на периферно зрение.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ХОДЕНЕ, замаяност, загуба на равновесие или координация на крайниците

СИЛНО ГЛАВОБОЛИЕ без известна причина.

Може ли разпознаването на инсулта да спаси живот?

Ако имате исхемичен инсулт, изключително важно е незабавно да получите медицинска помощ. Незабавното лечение може да сведе до минимум дългосрочните ефекти от инвадилизиране и да предотврати смъртта.

Какво представляват така наречените „Тихи инсулти“?

Тихите инсулти са незабелязани. Те възникват от запушване на малки кръвоносни съдове в мозъка, водещи до смъртта на нервни клетки (неврони), но без очевидни предупредителни знаци или симптоми. Около една четвърт от хората над 80-годишна възраст имат поне една такава област на тъканна смърт, известна като "тих инфаркт" в мозъка. Състоянието е по-често срещано с напредване на възрастта и при хора, които са пушачи или имат състояния, които засягат кръвоносните ви съдове, например като артериална хипертония, захарен диабет и други.

Въпреки че се наричат ​​„тихи“, тези инфаркти са свързани с фини нарушения в движението и умствената обработка на информация от засегнатия човек. Те също увеличават риска от бъдещ инсулт и деменция. Тихите инфаркти могат да се видят при пациенти чрез усъвършенстваните техники за изобразяване на мозъка като магнитно-резонансна томография и компютърна томография.

Ако се засегне лявата половина на главния мозък?

Ако инсултът настъпи в лявата страна на мозъка, дясната страна на тялото ще бъде засегната, обикновено причинявайки:

Слабост от дясната страна на тялото

Сетивни промени от дясната страна на тялото като изтръпване, мравучкане

Проблеми с говора/езика

Проблеми с мисленето и паметта

Ако се засегне дясната половина на главния мозък?

Ако инсултът настъпи в дясната страна на мозъка, лявата страна на тялото ще бъде засегната:

Слабост на лявата страна на тялото

Сетивни нарушения от лявата страна на тялото като изтръпване, мравучкане

Проблеми със зрението и пространственото мислене

Проблеми с паметта

Ако се засегне мозъчният ствол?

Когато инсулт настъпи в мозъчния ствол, той може да засегне и двете страни на тялото. Най-тежката увреда може да остави някого в „заключено“ състояние (locked in). Заключеното състояние е състояние, при което пациентът обикновено не може да говори и да се движи поради парализа на мускулите, с изключение на вертикални движения на очите и мигане. Човекът остава в съзнание, може да чува, мисли, разсъждава и разбира, а комуникацията се осъществява само чрез движения на очите.